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    Teknik Direktörü : Yutkunuyorum yumruğumu sıkıyorum

    Teknik Direktörü , Başkan 'in kendisini hedef alan sözlerine ilişkin “Yutkunuyorum, yumruğumu sıkıyorum ve aklıma G.Saraylılar’a verdiğim söz geliyor” açıklamasında bulundu.

    Yutkunuyorum yumruğumu sıkıyorum

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.

    Göztepe maçının ardından konuşan tecrübeli hoca, " 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de" dedi.



    Terim maç öncesinde ise konuyla ilgili olarak, "7446 benim sicil numaram. Galatasaray divan üyesiyim. Ben hareket halindeki trene yolda binmedim. Ortasında girdiğim bir film hakkında yorum yapmıyorum" diyerek Başkan Mustafa Cengiz'e sert bir mesaj gönderdi.



    SÜREN AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ!
    Efsane Başkan Faruk Süren, TAKVİM'e yaptığı açıklamada, "Fatih Terim elini tutar, dilini ısırır ama sezon bitmeden Galatasaray'dan gitmez" demişti. Terim dün bu sözleri doğruladı.

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    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Yutkunuyorum yumruğumu sıkıyorum