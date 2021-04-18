Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi.



Göztepe maçının ardından konuşan tecrübeli hoca, " 50 yıla yakındır hizmet etmişim. Galatasaray, ailem ve sevdiklerim. Ben bu üçgenin içindeyim. Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, bazen ben de yutkunuyorum ama Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum ama unutulmamalıdır ki ben de insanım, kırılabilirim ve üzülebilirim de" dedi.