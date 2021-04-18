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    Fırtına eriyor! spor üst üste 4. beraberliğini aldı...

    22. dakikada Djaniny ile öne geçen spor 90+7’de Boupendza’nın penaltı golüne engel olamadı... Fırtına, son 7 haftada 13. puan kaybını yaşadı...

    Fırtına eriyor
    Trabzon yine takıldı: 1-1. Evinde ile yenişemeyen Bordo-Mavililer üst üste 4. beraberliğini aldı. 9. dakikada 'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti. 22. dakikada topla çok iyi ilerleyen Djaniny ceza sahasına girdi ve golü attı: 1-0.

    DİOUF'UN KAFASI ÇOK ETKİLİYDİ
    45+1'de Diouf'un kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 52'de Djaniny, ile verkaç yapıp ceza sahasına girmek istedi. Ribeiro araya girip tehlikeyi önledi.

    MAÇIN KADER ANI
    76'da Kamara boş pozisyonda çok kötü vurdu. 78'de topu harika taşıdı. Ceza sahasına girdi ancak karşı karşıya pozisyonda vuruşunu çıkardı.

    UĞURCAN KURTARDI AMA...
    90+2. dakikada spor penaltı kazandı. Diouf'un penaltısını Uğurcan çıkardı. Ancak ihlal nedeniyle penaltı tekrar edildi. Boupendza skoru 1-1'e getirdi. Maç da bu şekilde sona erdi.




    AVCI: CANIMIZ YANIYOR
    'un hocası , Hatay maçı sonrası hakemleri eleştirdi. Avcı, "Hakem konuşmak istemiyorum ama bizim de canımız yanıyor" dedi.

    YUSUF SARI KART CEZALISI
    Dünkü maçın etkili isimlerinden cezalı duruma düştü. Genç yıldız Galatasaray derbisini kaçıracak.

    ABDÜLKADİR 14 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ
    'un genç yıldızı sahalara geri döndü. 19. haftada oynanan maçında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan milli futbolcu, Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde forma şansı buldu.



    AĞAOĞLU'NDAN PENALTI İSYANI
    Başkan maç sonunda hakem kararlarına isyan etti. Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunda temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan oyuncu ceza sahasına girdi" diye konuştu.

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    Haberler Spor Fırtına eriyor! Trabzonspor üst üste 4. beraberliğini aldı...