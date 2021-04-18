Trabzon yine takıldı: 1-1. Evinde Hatayspor ile yenişemeyen Bordo-Mavililer üst üste 4. beraberliğini aldı. 9. dakikada Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti. 22. dakikada topla çok iyi ilerleyen Djaniny ceza sahasına girdi ve golü attı: 1-0.
DİOUF'UN KAFASI ÇOK ETKİLİYDİ
45+1'de Diouf'un kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 52'de Djaniny, Bakasetas ile verkaç yapıp ceza sahasına girmek istedi. Ribeiro araya girip tehlikeyi önledi.
MAÇIN KADER ANI
76'da Kamara boş pozisyonda çok kötü vurdu. 78'de Yusuf topu harika taşıdı. Ceza sahasına girdi ancak karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Munir çıkardı.
UĞURCAN KURTARDI AMA...
90+2. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Diouf'un penaltısını Uğurcan çıkardı. Ancak ihlal nedeniyle penaltı tekrar edildi. Boupendza skoru 1-1'e getirdi. Maç da bu şekilde sona erdi.
AVCI: CANIMIZ YANIYOR
Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Hatay maçı sonrası hakemleri eleştirdi. Avcı, "Hakem konuşmak istemiyorum ama bizim de canımız yanıyor" dedi.
YUSUF SARI KART CEZALISI
Dünkü maçın etkili isimlerinden Yusuf Sarı cezalı duruma düştü. Genç yıldız Galatasaray derbisini kaçıracak.
ABDÜLKADİR 14 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara geri döndü. 19. haftada oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan milli futbolcu, Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde forma şansı buldu.
AĞAOĞLU'NDAN PENALTI İSYANI
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonunda hakem kararlarına isyan etti. Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunda temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan oyuncu ceza sahasına girdi" diye konuştu.
DİOUF'UN KAFASI ÇOK ETKİLİYDİ
45+1'de Diouf'un kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 52'de Djaniny, Bakasetas ile verkaç yapıp ceza sahasına girmek istedi. Ribeiro araya girip tehlikeyi önledi.
MAÇIN KADER ANI
76'da Kamara boş pozisyonda çok kötü vurdu. 78'de Yusuf topu harika taşıdı. Ceza sahasına girdi ancak karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Munir çıkardı.
UĞURCAN KURTARDI AMA...
90+2. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Diouf'un penaltısını Uğurcan çıkardı. Ancak ihlal nedeniyle penaltı tekrar edildi. Boupendza skoru 1-1'e getirdi. Maç da bu şekilde sona erdi.
AVCI: CANIMIZ YANIYOR
Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Hatay maçı sonrası hakemleri eleştirdi. Avcı, "Hakem konuşmak istemiyorum ama bizim de canımız yanıyor" dedi.
YUSUF SARI KART CEZALISI
Dünkü maçın etkili isimlerinden Yusuf Sarı cezalı duruma düştü. Genç yıldız Galatasaray derbisini kaçıracak.
ABDÜLKADİR 14 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara geri döndü. 19. haftada oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan milli futbolcu, Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde forma şansı buldu.
AĞAOĞLU'NDAN PENALTI İSYANI
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonunda hakem kararlarına isyan etti. Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunda temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan oyuncu ceza sahasına girdi" diye konuştu.