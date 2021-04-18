6 puanlık maç Erzurum’un!

Düşme hattında yer alan Denizlispor ve Erzurumspor'un kapışması nefesleri kesti… Erzurumspor 86'da Rashani'nin golüyle çok kritik bir galibiyet elde etti. Kritik maça oyuna sonradan giren Rashani damga vururken, Denizlispor'un Kolombiyalı yıldızı Rodallega uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir gole imza attı. Konuk ekipte Rashani 56. dakikada Novikovas'ın oyuna girdi… Erzurumspor, 9 maç sonra galip gelerek puanını 31 yaptı ve ligde kalma umutlarını tazeledi. 26 puanda kalan Denizlispor ise düşme hattından kurtulma şansını zora soktu.



YENİ MALATYA 13 HAFTA SONRA!

Yeni Malatyaspor evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İrfan Buz'un öğrencileri Süper Lig'de 13 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Malatyaspor'un galibiyet golünü 64. dakikada Hadebe kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN