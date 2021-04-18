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    6 puanlık maç ’un!

    Düşme hattında yer alan ve 'un kapışması nefesleri kesti… spor 86'da hani'nin golüyle çok kritik bir galibiyet elde etti.

    6 puanlık maç Erzurum’un!

    Düşme hattında yer alan ve 'un kapışması nefesleri kesti… spor 86'da hani'nin golüyle çok kritik bir galibiyet elde etti. Kritik maça oyuna sonradan giren Rashani damga vururken, Denizlispor'un lı yıldızı uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir gole imza attı. Konuk ekipte Rashani 56. dakikada 'ın oyuna girdi… Erzurumspor, 9 maç sonra galip gelerek puanını 31 yaptı ve ligde kalma umutlarını tazeledi. 26 puanda kalan Denizlispor ise düşme hattından kurtulma şansını zora soktu.

    YENİ MALATYA 13 HAFTA SONRA!
    Yeni Malatyaspor evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. İrfan Buz'un öğrencileri Süper Lig'de 13 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Malatyaspor'un galibiyet golünü 64. dakikada Hadebe kaydetti.

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    Haberler Spor 6 puanlık maç Erzurum’un!