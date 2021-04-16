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    • 16.04.2021 14:06
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    SON DAKİKA: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor: Bruno Peres'le prensipte anlaşıldı

    Son dakika haberi! Trabzonspor'un, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Bruno Peres'le prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki oyuncuya imza parası da dahil 1.8 milyon euro ödeyecek. Bu sezon Roma formasıyla 11'i UEFA Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Peres, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı.

    Fırtına transfer bombasını patlattı!

    Trabzonspor, transferde bombayı patlattı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Bruno Peres'le prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki oyuncuya imza parası da dahil 1.8 milyon euro ödeyecek.

    Trabzonspor'un, Peres'le yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Bu sezon Roma formasıyla 11'i UEFA Ligi olmak üzere 36 maça çıkan Bruno Peres, 2 gol 4 asistlik katkı yaptı.

    BRUNO PERES KİMDİR?
    Tam adı olan Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. Kariyerine GO Audax'ta başlayan Peres, 2014 yılında Santos'tan Torino'ya transfer olarak Avrupa kıtasına adım attı. Başarılı sağ bek, 2016'da kiralandığı Roma tarafından 2017'de bonservisiyle alındı. O tarihten bu yana çeşitli takımlara kiralanan tecrübeli isim, son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında geri döndüğü Roma'da forma giymeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun adı daha önce Süper Lig'den başka kulüplerle de anılmıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor transfer bombasını patlatıyor: Bruno Peres'le prensipte anlaşıldı