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    • 16.04.2021 10:57
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    SON DAKİKA: Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem

    Son dakika haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Başakşehir - Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

    Başakşehir-Fenerbahçe maçını hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

    17 NİSAN CUMARTESİ
    13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
    16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
    16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
    19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

    18 NİSAN PAZAR
    16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
    19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem