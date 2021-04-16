SON DAKİKA: Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
17 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 NİSAN PAZAR
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır