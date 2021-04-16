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    ’dan oyuncularına motivasyon: Fark daha da açılacak

    'ın hocası , bugün şılaşacakları maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Ankaragücü takımının son dönemde çıkış içinde olduğunu ve dikkat etmelerini gerektiğini belirtti.

    Fark daha da açılacak

    Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, bugün karşılaşacakları Ankaragücü maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Â.Gücü takımının son dönemde çıkış içinde olduğunu ve dikkat etmelerini gerektiğini belirtti.

    İLK YARIM SAAT ÇOK ÖNEMLİ
    Sergen hoca oyuncularına, "Ankaragücü maçı çok kritik. İlk yarım saatte sonuca gitmeliyiz. Çünkü 90 dakika boyunca oyundan kopmayan bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.

    SERGEN HOCA KENDİNDEN EMİN
    Ankaragücü engelini de aşacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Rakiplerimizden önce oynuyoruz. Ankaragücü'nü yenerek onların psikolojisini bozacağız. Bu hafta fark daha da artacak" dedi.

        KARA KARTAL'DA KEYİFLER YERİNDE
        Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-Beyazlı futbolcular bir hayli keyifliydi.

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