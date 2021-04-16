Galatasaray'da Onyekuru sevinci (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanıyor. Sakatlığı geçen Nijeryalı yıldız dünkü idmanda takımla beraber çalıştı.
TRABZON'A ÇİFTE MÜJDE
Nwakaeme ve Ekuban'dan Hatay maçı öncesi sevindirici haber geldi. İki oyuncunun da sakatlıklarının önemli oranda geçtiği ve takımla çalışmalara başladıkları bildirildi.
KONYASPOR-G.BİRLİĞİ
Süper Lig'de 35. hafta saat 16.00'daki G.Birliği-Sivas maçıyla start alacak. Yine aynı saatte Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise Antalya ile Ç.Rize kapışacak