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    Galatasaray'da Onyekuru sevinci (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanıyor. Sakatlığı geçen Nijeryalı yıldız dünkü idmanda takımla beraber çalıştı.

    Cimbom'da Onyekuru sevinci

    Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanıyor. Sakatlığı geçen Nijeryalı yıldız dünkü idmanda takımla beraber çalıştı.

    TRABZON'A ÇİFTE MÜJDE
    Nwakaeme ve Ekuban'dan Hatay maçı öncesi sevindirici haber geldi. İki oyuncunun da sakatlıklarının önemli oranda geçtiği ve takımla çalışmalara başladıkları bildirildi.

    KONYASPOR-G.BİRLİĞİ
    Süper Lig'de 35. hafta saat 16.00'daki G.Birliği-Sivas maçıyla start alacak. Yine aynı saatte Konyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Saatler 19.00'u gösterdiğinde ise Antalya ile Ç.Rize kapışacak

        YENİ DURAĞI İSTANBUL
        Red Bull parkur sporcusu Dominic Di Tommaso'nun tarihi şehirler turunda yeni durağı İstanbul... Tommaso, Kapalıçarşı'yı kimsenin görmediği açılardan görecek. Ona Red Bull'dan Hazal Nehir eşlik edecek.

        KARTAL EVİNDE GÜLDÜ
        ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 83-77'lik skorla mağlup etti. Günün bir diğer maçında ise TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 83-62 yenmeyi başardı.

        BAŞAKŞEHİR MESAİSİ SÜRÜYOR
        F.Bahçe, pazar günü karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü... A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli istekli oldukları gözlendi.

            BEŞİKTAŞ'A 18 MİLYON TL'LİK ŞOK
            Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatının faiziyle birlikte ödeneceği açıklandı. 520 bin TL tutarındaki yargılama giderinin de Abdullah Avcı'ya ödenmesine karar verildi. Beşiktaş kararı Tahkim'e götürecek.

            ALTAY'A BAŞKENT FRENİ: 2-2
            TFF 1. Lig'de Altay deplasmanda Ankaraspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig yolunda yara aldı. Sonuçlar: Bursaspor- Bandırmaspor: 2-1, Boluspor-Ümraniye: 1-4.

            FENERBAHÇE FİNAL İÇİN SAHADA
            Kadınlar Euroleague'de Final- Four heyecanı bugün İstanbul'da Volkswagen Arena'da başlıyor. Fenerbahçe Öznur Kablo 16.00'da Rus takımı UMMC Ekaterinburg ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. 21.00'de ise Perfumerias- Sopron takımları karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar Pazar günü final oynayacak.
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            Haberler Spor Galatasaray'da Onyekuru sevinci (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)