Galatasaray'da Onyekuru sevinci (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BEŞİKTAŞ'A 18 MİLYON TL'LİK ŞOK

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatının faiziyle birlikte ödeneceği açıklandı. 520 bin TL tutarındaki yargılama giderinin de Abdullah Avcı'ya ödenmesine karar verildi. Beşiktaş kararı Tahkim'e götürecek.