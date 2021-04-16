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    • 16.04.2021 15:53
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    • 16.04.2021 15:53
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    CANLI | Konya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de heyecan fırtınası bu hafta da sürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Konya, evinde 'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Kayserispor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Kayserispor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

    İŞTE 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
    Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen

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