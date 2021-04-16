Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kayserispor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

İŞTE 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen