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    • 16.04.2021 15:49
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    • 16.04.2021 15:54
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başlıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen , evinde 'u ağırlıyor. 16.00'da başlayan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    İŞTE 11'LER
    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Diego, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Lima, Sefa, Stancu
    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Cofie, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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    Haberler Spor CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor maçı canlı anlatım izle