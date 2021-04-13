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    • Spor
    • 13.04.2021 Gazete
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    Etebo, , ... kiralık sayısını minimuma indirecek!

    beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. kiralık futbolcular, Etebo, , ve ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

    Kiralık sayısını minimuma indirecek!

    Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. kiralık futbolcular, Etebo, , ve ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

    Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek , , ve 'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci 'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom ve 'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.

    MASKELİ ADAM GELİYOR
    Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüzünde kırıklar oluşan Falcao'dan mesaj var.

    Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron,Falcao'nun ameliyatı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve "Tanrı iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme" notunu düştü. Falcao da "Maskeli adam geliyor" mesajını paylaştı. Şannsızlıklar bir türlü yakasını bırakmayan golcü futbolcu Radamel Falcao bu sezon Galatasaray'da tam 43 maç kaçırdı.

    MOHAMED'E ÖZEL TERAPİ


    Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed, Süper Lig kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak son 5 maçta gol atmayı başaramadı… Teknik heyet, yıldız oyuncunun özgüveninin yeniden kazanması için büyük uğraş veriyor.

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    Haberler Spor Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi... Galatasaray kiralık sayısını minimuma indirecek!