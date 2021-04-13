Karagümrük beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan Galatasaray gelecek sezonun planlamasını da sürdürüyor. Fatih Terim kiralık futbolcular, Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi ve Halil Dervişoğlu ile yolların ayrılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcı önümüzdeki sezon takımda kiralık oyuncu sayısının en aza indirilmesini istiyor.

Ayrıca sözleşmeleri sezon sonu sona erecek Donk, Şener, Emre Taşdemir ve Martin Linnes'le de sözleşme yenilenmeyecek... Kaleci Fatih Öztürk'le de yolların ayrılması gündemde. Cimbom Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den de iyi bir bonservis geliri bekliyor.

MASKELİ ADAM GELİYOR

Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüzünde kırıklar oluşan Falcao'dan mesaj var.

Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron,Falcao'nun ameliyatı sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve "Tanrı iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme" notunu düştü. Falcao da "Maskeli adam geliyor" mesajını paylaştı. Şannsızlıklar bir türlü yakasını bırakmayan golcü futbolcu Radamel Falcao bu sezon Galatasaray'da tam 43 maç kaçırdı.

MOHAMED'E ÖZEL TERAPİ



Cimbom'un golcüsü Mostafa Mohamed, Süper Lig kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak son 5 maçta gol atmayı başaramadı… Teknik heyet, yıldız oyuncunun özgüveninin yeniden kazanması için büyük uğraş veriyor.