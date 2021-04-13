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    • Spor
    • 13.04.2021 Gazete
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    Dorukhan’ın dönüşü 5.5 ayı bulmuştu: 'un sakatlığı da aynı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş, ’un sağ dizinde tendon kopması tespit edildiğini açıkladı. Milli yıldızın sakatlığıyla Dorukhan’ın sakatlığı birbirine benziyor. Dorukhan dizinden sakatlandıktan 5.5 ay sonra sahalara dönmüştü. Dorukhan sakatlandığında Cenk Tosun onu yalnız bırakmadı. Dorukhan da onun başından ayrılmıyor.

    Dorukhan ile aynı kaderi yaşıyor!

    Beşiktaş, Cenk Tosun'un sağ dizinde tendon kopması tespit edildiğini açıkladı. Milli yıldızın sakatlığıyla Dorukhan'ın sakatlığı birbirine benziyor. Dorukhan dizinden sakatlandıktan 5.5 ay sonra sahalara dönmüştü. Dorukhan sakatlandığında Cenk Tosun onu yalnız bırakmadı. Dorukhan da onun başından ayrılmıyor.

    CENK TOSUN'A BAŞARILI OPERASYON
    Cenk Tosun dün başarılı bir operasyon geçirdi. Milli futbolcunun ameliyatının ardından ilk görüntüler de geldi. Tosun, bir süre daha hastanede kalacak.

    SERGEN YALÇIN'DAN RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK!
    Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 2.2 puan ortalaması yakalarken, Trabzonspor ile G.Saray 1.8, Fenerbahçe 1.7, Gaziantep 1.6, Alanyaspor ise 1.5'da kaldı. Siyah-Beyazlılar galibiyet oranında da yüzde 68'e ulaştı. Ona en yakın oran ise yüzde 53'le Fatih Terim'li Galatasaray.

        10 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
        Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 14 asiste ulaşarak son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok asist yapan oyuncu oldu. Yıldız oyuncunun sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor.

        PSG-BAYERN MÜNİH VE CHELSEA-PORTO KAPIŞACAK
        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak iki maçla start alacak. Paris Saint Germain evinde B.Münih'i ağırlayacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-0 kazandı. Chelsea de ilk maçta 2-0 yendiği Porto'yu konuk edecek. İki maç da saat 22.00'de start alacak. Yarın da Liverpool-R. Madrid ve Dortmund-M.City maçları var.

        FENERBAHÇE'DE POZİTİF VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ
        Voleybol Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisi 2. Maçı bugün oynanacak. Maç saat 19.30'da başlayacak. Seride Vakıf 1-0 önde. Bu arada Fenerbahçe Opet'te 3 olan pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı- Lacivertli takım, buna rağmen final serisinin ikinci maçında Vakıfbank'ın karşısına çıkacak...

            KONYA ETABINDA KAZANAN MARK CAVENDİSH OLDU
            56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Turkish Airlines sponsorluğunda koşulan 144.9 kilometrelik Konya-Konya etabının ikinci ayağını Quick Step takımından Mark Cavendish 3 saat 17 saniye 30 salise ile kazandı... Genel klasmanda da birinciliğe yükselen Büyük Britanyalı sporcu Mark Cavendish turkuaz mayonun sahibi oldu.

            REAL'E FRANSIZ PİVOT
            THY Avrupa Ligi play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olan İspanya'nın Real Madrid kulübü Fransız pivot Vincent Poirier'i transfer etti. Porrier ile 2024'e kadar sözleşme imzalandı.

            CEDİ'NİN 15 SAYISI YETMEDİ
            NBA'de New Orleans, Cleveland'ı 116-109 yendi. Pelicans, Zion Williamson 38 sayı, 9 ribauntla oynadı. Cleveland'da Cedi Osman 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

                BAYERN'DEN WİJNALDUM'A RET
                Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Giorgino Wijnaldum Bayern Münih'e teklif edildi. Ancak Bayern oyuncunun yaşı ve yüksek maaşı nedeniyle teklifi geri çevirdi.

                ALANYA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
                Alanyaspor,                 2-0 geriye düştüğü maçta Denizli'yi 3-2 yendi. Alanya'nın gollerini 54'te Berkan,68'de Efkan, 89'da Mustafa; Denizli'nin gollerini ise 27'de Balkovec, 51'de Tusha attı.

                MALATYA PUANLA DÖNDÜ
                Süper                 Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Fazla pozisyonun olmadığı maçta iki takım da 1'er puana razı oldu.
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                Haberler Spor Dorukhan’ın dönüşü 5.5 ayı bulmuştu: Cenk Tosun'un sakatlığı da aynı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)