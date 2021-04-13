Beşiktaş, Cenk Tosun'un sağ dizinde tendon kopması tespit edildiğini açıkladı. Milli yıldızın sakatlığıyla Dorukhan'ın sakatlığı birbirine benziyor. Dorukhan dizinden sakatlandıktan 5.5 ay sonra sahalara dönmüştü. Dorukhan sakatlandığında Cenk Tosun onu yalnız bırakmadı. Dorukhan da onun başından ayrılmıyor.
CENK TOSUN'A BAŞARILI OPERASYON
Cenk Tosun dün başarılı bir operasyon geçirdi. Milli futbolcunun ameliyatının ardından ilk görüntüler de geldi. Tosun, bir süre daha hastanede kalacak.
SERGEN YALÇIN'DAN RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK!
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 2.2 puan ortalaması yakalarken, Trabzonspor ile G.Saray 1.8, Fenerbahçe 1.7, Gaziantep 1.6, Alanyaspor ise 1.5'da kaldı. Siyah-Beyazlılar galibiyet oranında da yüzde 68'e ulaştı. Ona en yakın oran ise yüzde 53'le Fatih Terim'li Galatasaray.