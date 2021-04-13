PSG-BAYERN MÜNİH VE CHELSEA-PORTO KAPIŞACAK

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak iki maçla start alacak. Paris Saint Germain evinde B.Münih'i ağırlayacak. İlk maçı Fransız ekibi 2-0 kazandı. Chelsea de ilk maçta 2-0 yendiği Porto'yu konuk edecek. İki maç da saat 22.00'de start alacak. Yarın da Liverpool-R. Madrid ve Dortmund-M.City maçları var.