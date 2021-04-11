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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    Yedlin, ve kararları... Taraftarlar hakem Ali aPlabıyık'ı sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi

    Lens'in Yedlin'e yaptığı sert harekette kırmızı kart bekleyen , 'un uyarısıyla atılmasına ve penaltılarının iptaline tepki gösterdi. Taraftarlar hakem Ali aPlabıyık'ı sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi.

    Cimbom'dan büyük isyan

    Karagümrük karşısında kritik 2 puan kaybeden 'da hakem 'a büyük tepki dı. Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Lens'in sert müdahalesi sonrası Yedlin'in sakatlandığı ve oyunu terk ettiği pozisyonda kırmızı kart bekledi.

    Hakem Palabıyık ise pozisyonda kartına başvurmayarak G.Saraylılar'ı isyan ettirdi. 76'da ise Sarı-Kırmızılılar, 'a VAR uyarısıyla çıkan kırmızı kartın hatalı olduğunu savundu.

    Hakem Ali Palabıyık'ın 84'te önce lehine penaltı ve lü Balkovec'e gösterdiği kırmızıyı VAR'a gidip iptal etmesi taraftarları iyice çıldırttı.

    Palabıyık aleyhine sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

    Ali Palabıyık ile ilgili, "Hakem operasyon için gelmişti ve istediğini aldı", "Art niyetli bir hakem" şeklinde yorumlar yaptı.

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    Haberler Spor Yedlin, Donk ve VAR kararları... Taraftarlar hakem Ali aPlabıyık'ı sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi