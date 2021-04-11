Karagümrük karşısında kritik 2 puan kaybeden Galatasaray'da hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Sarı-Kırmızılılar, ilk yarıda Lens'in sert müdahalesi sonrası Yedlin'in sakatlandığı ve oyunu terk ettiği pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Hakem Palabıyık ise pozisyonda kartına başvurmayarak G.Saraylılar'ı isyan ettirdi. 76'da ise Sarı-Kırmızılılar, Donk'a VAR uyarısıyla çıkan kırmızı kartın hatalı olduğunu savundu.

Hakem Ali Palabıyık'ın 84'te önce Cimbom lehine penaltı ve Karagümrüklü Balkovec'e gösterdiği kırmızıyı VAR'a gidip iptal etmesi taraftarları iyice çıldırttı.

Palabıyık aleyhine sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Ali Palabıyık ile ilgili, "Hakem operasyon için gelmişti ve istediğini aldı", "Art niyetli bir hakem" şeklinde yorumlar yaptı.