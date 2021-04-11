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    • 11.04.2021 23:51
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    • 11.04.2021 23:51
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    Şehit 'in oğlu U16 Milli Takımı'na seçildi: Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebrik

    'de terör örgütü PKK'nın terör saldırısını engelleyerek şehit olan 'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu , U16 Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor. , genç futbolcuyu başarısından dolayı tebrik etti.

    Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak milli takımda

    İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.



    Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.



    Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" sözlerine yer verildi.



        İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN TEBRİK
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının mesajında, Altay altyapısında forma giyen Burak Tolunay Sekin'in 16 Yaş Altı Milli Takım'ın 12-21 Nisan'da yapacağı hazırlık kampına davet edildiği hatırlatıldı.



        Mesajda, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Burak Tolunay Sekin'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik saldırısında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

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