Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor. Mert Hakan'ın yarınki Gaziantep maçında 11'de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI
Fenerbahçe, yarın evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.
DÖNECEĞİM AMA NE OLUR BİLMEM
Brugge'a kiralanan Dirar, Fenerbahçe hakkında konuştu. Sporx'te yer alan haberde Dirar, "Fenerbahçe'ye döneceğim ama ne olur bilmiyorum" dedi.