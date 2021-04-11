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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    11'e göz kırpıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen ile yakından ilgileniyor. Mert Hakan’ın yarınki Gaziantep maçında 11’de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

    Mert Hakan Yandaş 11'e göz kırpıyor

    Yeni Malatya maçında oyuna sonradan giren ve etkili bir görüntü çizen Mert Hakan Yandaş ile Emre Belözoğlu yakından ilgileniyor. Mert Hakan'ın yarınki Gaziantep maçında 11'de başlamasının sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

    FENERBAHÇE HÜCUM ÇALIŞTI
    Fenerbahçe, yarın evinde oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına devam etti. Çalışmada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdman çift kale maçla sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Gaziantep maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayıp Can Bartu Tesisleri'nde kampa girecek.

    DÖNECEĞİM AMA NE OLUR BİLMEM
    Brugge'a kiralanan Dirar, Fenerbahçe hakkında konuştu. Sporx'te yer alan haberde Dirar, "Fenerbahçe'ye döneceğim ama ne olur bilmiyorum" dedi.

        MALATYA'DA VİRÜS ŞOKU
        Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcuda Covid-19'a rastlandı. Açıklamada, "Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.

        CİTY'YE LEEDS DARBESİ
        İngiltere Premier Lig'de Leeds United, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Manchester City'yi 2-1 yenmeyi başardı. L.United'ın gollerini Dallas kaydetti.

        CELTİCS TATUM İLE KAZANDI
        NBA'de Celtics, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı, Jayson Tatum'un 53 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı. 23 yaşındaki yıldız basketbolcu kariyer rekoru kırdı.

            CENK'TEN MOTİVASYON
            Kartal'da Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Erzurumspor deplasmanında görev alacak Cenk Tosun arkadaşlarına psikolog gibi yaklaşıyor. Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluk tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşan milli golcünün takım içinde liderlik yapması teknik heyeti de memnun ediyor. Cenk Tosun, Abubakar'ın yokluğunda Alanyaspor maçında görev almış ve 1 gol kaydetmişti.

            SİYAH-BEYAZLILAR'DA 4 OYUNCU SINIRDA!
            Beşiktaş'ta Erzurumspor mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında… Rosier, Necip, Larin ve Atiba kart görürse haftaya oynanacak Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

            CEZALI JOSEF'İN YERİNE JOKER NECİP FORMA GİYECEK
            Beşiktaş'ta Erzurumspor maçında orta sahada cezalı olan Josef forma giyemeyecek. Sambacı'nın yerine orta sahada Necip görev alacak…

                SAMSUN'DAN TAKİBE DEVAM!
                TFF 1. Lig'de şampiyonluk adaylarından Samsunspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Geçen hafta Tuzla'yı yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Karadeniz ekibinde galibiyet golü Veli Çetin'den geldi. Samsunspor, lider Giresunspor'un 3 puan gerisinde yer alıyor.

                GALATASARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET
                ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 94-92 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-Kırmızılılar ligde kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Diğer maçta Bahçeşehir, Fethiye'yi 99-71 yendi.

                EL CLASİCO'DA KAZANAN TARAF REAL MADRİD
                İspanya Ligi'nde Real Madrid sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. El Clasico'da Real'e galibiyeti getiren golleri Karim Benzema ve Toni Kross kaydetti.

                    SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
                    Süper Lig'de bugün 3 maç daha var. Saat 13.30'da Sivasspor, Konyaspor'u konuk edecek. Saat16.00'da ise Kayserispor-Antalyaspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak.

                    JAHOVIC HAT-TRICK YAPTI GÖZ-GÖZ HATAYSPOR'U YIKTI
                    Süper Lig'de muhteşem maç Göztepe'nin… İzmir ekibi deplasmanda hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Adis Jahovic hattrick yaparak takamının galibiyetinde başrol oynadı.
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                    Haberler Spor Mert Hakan Yandaş 11'e göz kırpıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)