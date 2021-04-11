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    • Spor
    • 11.04.2021 Gazete
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    Etnospor’da ödüller sahiplerini buldu

    4. Etnospor Forumu'nda "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu. "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 'de organize edilen forumda Başkanı Necmettin tarafından 6 dalda ödüller takdim edildi.

    Etnospor’da ödüller sahiplerini buldu

    4. Etnospor Forumu'nda "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu. "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 'de organize edilen forumda Başkanı Necmettin tarafından 6 dalda ödüller takdim edildi.

    'dan geleneksel güreşçi va genç sporcu, atlı okçulukta Moğol da tecrübeli sporcu ödülünü kazandı. , geleneksel spor organizasyonu, da uluslararası sponsor ödülüne layık görüldü. Bakanı 'ye ise liderlik ödülü verildi.

    ATA SPORLARIMIZA DESTEĞİMİZ TAM
    Cumhurbaş    kanı , "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla toplanan foruma bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Son bir yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı

    GÜÇLERİMİZ BİRLEŞMELİ


    Forumda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı. Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların çok güçlü endüstriyel desteği yok. O yüzden yetenek ve güçlerimizi bir araya getirmeliyiz" dedi.

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