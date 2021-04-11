Etnospor’da ödüller sahiplerini buldu

4. Etnospor Forumu'nda "Geleneksel Sporlar Ödülleri" sahiplerini buldu. "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Radisson Blue Otel'de organize edilen forumda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan tarafından 6 dalda ödüller takdim edildi.

Türkmenistan'dan geleneksel güreşçi Dinara Babadjanovna Khallyeva genç sporcu, atlı okçulukta Moğol Shavirai Tsogthuu da tecrübeli sporcu ödülünü kazandı. Meksika Geleneksel Sporlar Federasyonu, geleneksel spor organizasyonu, Türk Telekom da uluslararası sponsor ödülüne layık görüldü. Katar Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al Ali'ye ise liderlik ödülü verildi.

ATA SPORLARIMIZA DESTEĞİMİZ TAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla toplanan foruma bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Son bir yıl içinde ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarımıza yönelik ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak, ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı

GÜÇLERİMİZ BİRLEŞMELİ



Forumda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bir konuşma yaptı. Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların çok güçlü endüstriyel desteği yok. O yüzden yetenek ve güçlerimizi bir araya getirmeliyiz" dedi.