Beşiktaş ve BB Erzurumspor Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi.
Mavi beyazlıların 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu büyük bir hata yaptı.
Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.
Beşiktaş ve BB Erzurumspor Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi.
Mavi beyazlıların 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu büyük bir hata yaptı.
Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.
(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)