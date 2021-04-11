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    • 11.04.2021 20:18
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    - maçında genç kaleci 'ndan büyük hata

    'in 34. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, 'un 2. golünde siyah beyazlıların genç kalecisi 'nun hatası pahalıya mal oldu.

    Ersin Destanoğlu'ndan büyük hata!

    Beşiktaş ve BB Erzurumspor Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi.



    Mavi beyazlıların 2. golünde Emrah Başsan'ın sert şutunda siyah beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu büyük bir hata yaptı.



    Bu hata sonrası gol geldi ve skor 2-2 oldu.
        Haberler Spor BB Erzurumspor - Beşiktaş maçında genç kaleci Ersin Destanoğlu'ndan büyük hata