Müjde! Galler ve İsviçre maçlarımız da seyircili

Milli Takımımız'ın Euro 2020'de oynayacağı İtalya maçının ardından Galler ve İsviçre karşılaşmalarına da seyirci alınacak. İki maça ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan'dan yapılan açıklamada tüm hazırlıkların tamamlandığı duyuruldu. Milliler 17 Haziran'da Galler, 21 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü'de karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY&TRABZONSPOR 21 NİSAN'DA KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların maç programını açıkladı. 36. haftada zirve yarışının iki iddialı takımını karşı karşıya getirecek olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinin 21 Nisan Çarşamba günü 19.00'da oynanacağı duyuruldu.
MANİSASPOR 4 HAFTA KALA AMATÖR LİGE DÜŞTÜ!
Süper Lig'de 6 sezon yer alan ve önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Manisaspor'da çöküş sürüyor. Ege temsilcisi içine düştüğü mali sıkıntıların ardından 3. Lig'in bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü. Dün evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen Manisa tam 37 yıl sonra amatör ligde mücadele etmek zorunda kalacak.
GAZİANTEP EVİNDE RAHAT
Gaziantep FK, alt sıralardan kurtulmak isteyen Başakşehir'i evinde 2-0 yendi. G.Antep'in gollerini 32 (pen) ve 52'de Maksim attı.
KASIMPAŞA YAKALANDI
Denizli, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 49'da Varga ile öne geçen Kasımpaşa'ya Denizli 86'da Rodallega (pen) ile cevap verdi.
GALATASARAY&TRABZONSPOR 21 NİSAN'DA KARŞILAŞACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların maç programını açıkladı. 36. haftada zirve yarışının iki iddialı takımını karşı karşıya getirecek olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinin 21 Nisan Çarşamba günü 19.00'da oynanacağı duyuruldu.
MANİSASPOR 4 HAFTA KALA AMATÖR LİGE DÜŞTÜ!
Süper Lig'de 6 sezon yer alan ve önemli isimleri Türk futboluna kazandıran Manisaspor'da çöküş sürüyor. Ege temsilcisi içine düştüğü mali sıkıntıların ardından 3. Lig'in bitimine 4 hafta kala amatör lige düştü. Dün evinde Çankaya Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen Manisa tam 37 yıl sonra amatör ligde mücadele etmek zorunda kalacak.
GAZİANTEP EVİNDE RAHAT
Gaziantep FK, alt sıralardan kurtulmak isteyen Başakşehir'i evinde 2-0 yendi. G.Antep'in gollerini 32 (pen) ve 52'de Maksim attı.
KASIMPAŞA YAKALANDI
Denizli, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 49'da Varga ile öne geçen Kasımpaşa'ya Denizli 86'da Rodallega (pen) ile cevap verdi.