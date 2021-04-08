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    • 08.04.2021 23:30
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    lı futbolcu PFDK'ya sevk edildi!

    Son dakika spor haberleri... PFDK'lık oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı mücadelesinde yaptığı hareket sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    Aboubakar PFDK'lık oldu!

    PFDK'lık oldu.

    TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

    futbolcusu 'ın da maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    'un saha olayları, ve 'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

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    Haberler Spor Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi!