Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    - maçı öncesi 'dan takıma terapi

    yenilgisiyle zirvede önemli bir krediyi kaybeden lider bu akşam 'ta çok kritik bir maça çıkacak. Siyah- Beyazlılar ligin en dişli takımlarından 'u 19.00'da ağırlayacak. bu zorlu 90 dakika öncesi takıma adeta bir psikolog gibi yaklaştı.

    Yalçın'dan takıma terapi

    Kasımpaşa yenilgisiyle zirvede önemli bir krediyi kaybeden lider Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta çok kritik bir maça çıkacak. Siyah- Beyazlılar ligin en dişli takımlarından Alanyaspor'u 19.00'da ağırlayacak. Sergen Yalçın bu zorlu 90 dakika öncesi takıma adeta bir psikolog gibi yaklaştı.

    Şampiyonluk mücadelesi ve ligin boyunun giderek kısalması nedeniyle takımda büyük bir stres oluştuğunu tespit eden başarılı hoca futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaptı. Yalçın'ın, "Biz ligin en iyi takımıyız. Kendi oyunumuzu oynarsak şampiyon oluruz" mesajını vererek takımdaki gerilimi azaltmaya çalıştığı öğrenildi.

    CENK&DORUKHAN İÇİN KARAR GÜNÜ
    Beşiktaş'ta cezası biten Ghezzal bugün kadroda olacak. Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumu ise bugün yapılacak Covid-19 testi sonrası netleşecek.

        ALANYA MAÇI ÖNCESİ MENSAH MÜJDESİ
        Son dönemde hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a Mehsah'tan müjde geldi. Sakatlığı geçen Ganalı yıldızın bu akşam oynayabileceği belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Beşiktaş-Alanya maçı öncesi Sergen Yalçın'dan takıma terapi