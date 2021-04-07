Kasımpaşa yenilgisiyle zirvede önemli bir krediyi kaybeden lider Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta çok kritik bir maça çıkacak. Siyah- Beyazlılar ligin en dişli takımlarından Alanyaspor'u 19.00'da ağırlayacak. Sergen Yalçın bu zorlu 90 dakika öncesi takıma adeta bir psikolog gibi yaklaştı.