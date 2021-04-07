Kasımpaşa yenilgisiyle zirvede önemli bir krediyi kaybeden lider Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta çok kritik bir maça çıkacak. Siyah- Beyazlılar ligin en dişli takımlarından Alanyaspor'u 19.00'da ağırlayacak. Sergen Yalçın bu zorlu 90 dakika öncesi takıma adeta bir psikolog gibi yaklaştı.
Şampiyonluk mücadelesi ve ligin boyunun giderek kısalması nedeniyle takımda büyük bir stres oluştuğunu tespit eden başarılı hoca futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaptı. Yalçın'ın, "Biz ligin en iyi takımıyız. Kendi oyunumuzu oynarsak şampiyon oluruz" mesajını vererek takımdaki gerilimi azaltmaya çalıştığı öğrenildi.
CENK&DORUKHAN İÇİN KARAR GÜNÜ
Beşiktaş'ta cezası biten Ghezzal bugün kadroda olacak. Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumu ise bugün yapılacak Covid-19 testi sonrası netleşecek.