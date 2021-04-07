Başkan Ali Koç'a Covid-19 şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. Başta G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, F.Bahçe ve Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
R.MADRİD-LİVERPOOL: 3-1 M.CİTY-B.DORTMUND: 2-1
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Real'in gollerini Vinicius (2) ve Asensio kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise Salah'tan geldi. Gecenin diğer maçında M.City, B.Dortmund'u 2-1'le geçti.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ OYNANACAK
Euro 2020'nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasının seyircili oynanmasına karar verildi. İtalyan hükümetinin karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftar sayısı daha sonra açıklanacak.