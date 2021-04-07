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    • Spor
    • 07.04.2021 Gazete
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    Başkan Ali Koç'a Covid-19 şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. Başta G.Saray, ve olmak üzere kulüpleri, F.Bahçe ve Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Ali Koç'a Covid-19 şoku

    Dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. Başta G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, F.Bahçe ve Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    R.MADRİD-LİVERPOOL: 3-1 M.CİTY-B.DORTMUND: 2-1
    Şampiyonlar     Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Real'in gollerini Vinicius (2) ve Asensio kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise Salah'tan geldi. Gecenin diğer maçında M.City, B.Dortmund'u 2-1'le geçti.

    İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİLİ OYNANACAK
    Euro 2020'nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasının seyircili oynanmasına karar verildi. İtalyan hükümetinin karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftar sayısı daha sonra açıklanacak.

        HALTERDE ALTIN KAZANDIK
        Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu. İsmayilov silkmede 181 kilo toplamda da 341 kilolu kaldırdı ve şampiyon oldu.

        GÖZTEPE RİZE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
        Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçta goller ikinci yarıda geldi. 56'da Halil ceza alanındaki karambolde Göztepe'yi öne geçirdi: 1-0. 77'de Ndiaye skoru belirledi: 2-0.

        KARAGÜMRÜK EVİNDE AFFETMEDİ
        Karagümrük, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-0 yenerek flaş bir skora imza atan Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. 70'de Sağdan çizgiye inen Hedenstad'ın ortasında Sobiech altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0

            OYUNCULAR MASADA KAZANDILAR!
            Galatasaray             Yönetimi, takımı motive etmek için Hatay deplasmanı için 1 milyon TL galibiyet pirimi vaad etmişti. Galatasaraylı oyuncular maçı ve pirimi kaybetse de Babel'in tavsiyelerini dinleyen oyuncuların Bitcoin'den önemli gelir elde ettikleri öğrenildi.

            AYTAÇ KARA GÜN SAYIYOR!
            Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın Galatasaray'a sezon sonu için verdiği sözden dönmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.

            MOHAMED BONUSU KAPTI!
            Yarım sezon için 400 bin dolar ücret ödenen Mostafa Mohamed, Hatay'da Sarı- Kırmızılı forma ile 10. maçına çıktı sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi. Mohamed 25 bin dolar daha alacak.
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            Haberler Spor Başkan Ali Koç'a Covid-19 şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)