Başkan Ali Koç'a Covid-19 şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Dün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi. Başta G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, F.Bahçe ve Koç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.