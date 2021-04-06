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    • 06.04.2021 21:59
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    Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda? izleme yolları!

    Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde sonucu merakla beklenen izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Heyecan dolu mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Gecenin merakla beklenen maçı Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusunun yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda? Real Madrid Liverpool maçı canlı izleme yolları!

    Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki Avrupa devi Real Madrid ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Futbolseverler Real Madrid Liverpool canlı izleme yollarını sorguluyor.

    İLK 11'LER:

    Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Jota

    REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    6 Nisan Salı günü Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Felix Brych yönetecek.

        MAÇLA İLGİLİ NOTLAR

        Real Madrid ile Liverpool'un Avrupa kupalarındaki tek çift-ayaklı eleme turu eşleşmesinde yoluna devam eden taraf, 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında çıktığı son beş maçı kazanan Jürgen Klopp, bu galibiyetlerin dördünü Liverpool'un başında aldı.

        Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kazanan Real Madrid, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak 50'nci maçına çıkmaya hazırlanan Zinedine Zidane, bugüne kadar görev yaptığı 49 karşılaşmada 30 galibiyet aldı. Kupa 1 tarihindeki ilk 50 maçında daha fazla galibiyet alan tek çalıştırıcı ise Jupp Heynckes. Sadio Mane, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole ulaşan üçüncü Liverpool oyuncusuu olmak istiyor. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool'a en fazla gol atan iki oyuncudan biri, İngiliz ekibine rakip olduğu üç karşılaşmada dört gol kaydeden Karim Benzema.

        Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki maçta birer asist yapan Luka Modric, Nisan 2011'den bu yana üst üste üç karşılaşmada gol pası veren en yaşlı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
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