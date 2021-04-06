Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda? Real Madrid Liverpool maçı canlı izleme yolları!

Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında iki Avrupa devi Real Madrid ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Real Madrid Liverpool maçı hangi kanalda sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Futbolseverler Real Madrid Liverpool canlı izleme yollarını sorguluyor.
İLK 11'LER:
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Mane, Salah, Jota
REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
6 Nisan Salı günü Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Felix Brych yönetecek.