Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor.

Real Madird'de sakatlığı süren Sergio Ramos ve koronavirüs testi pozitif çıkan Rafael Varane'dan yararlanamayacak. Liverpool'da ise en önemli eksik olarak Van Dijk dikkat çekiyor.

OZAN KABAK İLK 11'DE

Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın Liverpool'da ilk 11'de başladı.

Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Jota, Mane

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