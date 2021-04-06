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    • 06.04.2021 22:09
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    Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanyol devi İngiliz ekibi ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Real Madrid - Liverpool | CANLI

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde İspanyol devi İngiliz ekibi ile karşılaşıyor.

    'de sakatlığı süren Sergio Ramos ve koronavirüs testi pozitif çıkan Rafael Varane'dan yararlanamayacak. Liverpool'da ise en önemli eksik olarak Van Dijk dikkat çekiyor.

    OZAN KABAK İLK 11'DE
    Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın Liverpool'da ilk 11'de başladı.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius, Benzema

    Liverpool: Alisson, Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Jota, Mane

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