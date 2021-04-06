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    • Spor
    • 06.04.2021 Gazete
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    'nden 'ye: spor'a desteğimizi sürdürüyoruz

    spor kulübünün, 'nin de desteğini alarak 'nin alt kurullarının tarafsız ve adil olmadığı gerekçesiyle 'ya yaptığı şikayet başvurusunun yankıları devam ediyor. TFF'nin Kulüpler Birliği'ne gönderdiği yazıda, " haricinde hiçbir yargı merciine başvurulmayacağı malumunuzdur. Taahhütlerine aykırı davranan kulüpler, tescillerinin iptali ve müsabakalara iştirak ettirilmeyeceklerini de kabul etmektedirler" ifadesini kullanmıştı. Kulüpler Birliği, TFF'ye gönderdiği yanıtta 'a desteği net bir şekilde dile getirdi.

    Trabzonspor mücadelesinde haklıdır

    spor kulübünün, 'nin de desteğini alarak 'nin alt kurullarının tarafsız ve adil olmadığı gerekçesiyle 'ya yaptığı şikayet başvurusunun yankıları devam ediyor.

    TFF'nin Kulüpler Birliği'ne gönderdiği yazıda, " haricinde hiçbir yargı merciine başvurulmayacağı malumunuzdur. Taahhütlerine aykırı davranan kulüpler, tescillerinin iptali ve müsabakalara iştirak ettirilmeyeceklerini de kabul etmektedirler" ifadesini kullanmıştı.

    Kulüpler Birliği'nin ise TFF'ye gönderdiği yanıt yazısında, "`un iç hukuk yollarının kapalı olması sebebiyle FIFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadele hususunda kendilerine desteğimizi sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz. Trabzon'un bu müracaatı sebebiyle tescilinin iptalinin dile getirilmesinin doğru olduğunu düşünmüyoruz" dediği belirlendi.

    TFF ve Kulüpler Birliği'nin yarın bu krizi masaya yatırması bekleniyor.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği'nden TFF'ye: Trabzonspor'a desteğimizi sürdürüyoruz