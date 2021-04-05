Trabzonspor'da sakat ve cezalıların olduğu haftalarda ciddi bir kadro derinliği sorunu yaşanıyor. Sivas deplasmanına da 6 oyuncusundan yoksun olarak giden Bordo-Mavili takımın yedek kulübesinde defans oyuncuları ağırlıktaydı. Bu nedenle Avcı 5 oyuncu değişiklik hakkı olmasına rağmen 2'sini kullanabildi. Tecrübeli teknik adamın yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerde de sürekli olarak buna vurgu yaptığı ve her bölgede en az iki alternatif oyuncunun bulunması gerektiğini söylediği öğrenildi. Avcı sakat oyuncuların bir an önce dönmesi için Sağlık Kurulu'na talimat verdi.
FIRTINA HÜCUMDA SINIFTA KALDI!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, oynadığı son 10 Süper Lig maçında 12 gol atarken, bu gollerin 4'ü sadece Ankaragücü maçında geldi… Son 10 maçın üçünde ise gol atamayan Trabzonspor, Ankaragücü maçı baz alınmadığında kalan 6 maçta 8 gol atabildi...
SON 37 YILIN EN UZUN SERİSİ
Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Fırtına, bu sonuçla 37 sezon sonra deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
FIRTINA HÜCUMDA SINIFTA KALDI!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, oynadığı son 10 Süper Lig maçında 12 gol atarken, bu gollerin 4'ü sadece Ankaragücü maçında geldi… Son 10 maçın üçünde ise gol atamayan Trabzonspor, Ankaragücü maçı baz alınmadığında kalan 6 maçta 8 gol atabildi...
SON 37 YILIN EN UZUN SERİSİ
Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Fırtına, bu sonuçla 37 sezon sonra deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.