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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    ’da kadro sıkıntısı

    ’ta 2 puan bırakan ’da kadro derinliği olmadığı için sıkıntı yaşıyor. Avcı sakat oyuncuların bir an önce dönmesi için 'na talimat verdi.

    Trabzon’da kadro sıkıntısı
    Trabzonspor'da sakat ve cezalıların olduğu haftalarda ciddi bir kadro derinliği sorunu yaşanıyor. deplasmanına da 6 oyuncusundan yoksun olarak giden Bordo-Mavili takımın yedek kulübesinde defans oyuncuları ağırlıktaydı. Bu nedenle Avcı 5 oyuncu değişiklik hakkı olmasına rağmen 2'sini kullanabildi. Tecrübeli teknik adamın yönetim kurulu ile yaptığı görüşmelerde de sürekli olarak buna vurgu yaptığı ve her bölgede en az iki alternatif oyuncunun bulunması gerektiğini söylediği öğrenildi. Avcı sakat oyuncuların bir an önce dönmesi için Sağlık Kurulu'na talimat verdi.

    FIRTINA HÜCUMDA SINIFTA KALDI!
    Karadeniz , oynadığı son 10 maçında 12 gol atarken, bu gollerin 4'ü sadece maçında geldi… Son 10 maçın üçünde ise gol atamayan Trabzonspor, Ankaragücü maçı baz alınmadığında kalan 6 maçta 8 gol atabildi...

    SON 37 YILIN EN UZUN SERİSİ
    Trabzonspor, dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Fırtına, bu sonuçla 37 sezon sonra deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.
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