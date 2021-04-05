SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar Alanya maçında oynayacak mı? Kulüpten açıklama geldi!

Sezonun kalan kısmında Beşiktaş'a ligde 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Vincent Aboubakar sakatlığı, 1 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Ghezzal ise cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Bu iki futbolcunun yokluğunu siyah-beyazlılar fazlasıyla hissetti.
Kartal, maç boyunca 16 şut denemesinde bulunurken sadece 2 kez isabet sağlayabildi. Ayrıca ileri uç oyuncuları, rakip ceza sahası içeresinde pozisyona girmekte zorlandı.
ABOUBAKAR 2 MAÇ DAHA YOK!
Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, dün akşam oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı. Bu sezon Larin'le birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol silahı olan Kamerunlu yıldızdan kötü haber geldi.
Deneyimli forvetin 2 maç daha oynayamayacağı öğrenildi. Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Aboubakar, Süper Lig'deki zorlu Ankaragücü karşılaşmasıyla takımına geri dönecek.