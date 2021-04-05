SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar Alanya maçında oynayacak mı? Kulüpten açıklama geldi!

ALANYA MAÇINDA DA OLMAYACAK

Kocadağ şöyle konuştu: "Dorukhan ve Cenk negatif çıkarsa ve kendilerini iyi hissederse oynayabiliyorlar. Ancak Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta da aramızda olamayacak gibi duruyor. Alanya maçında da olmayacak."



8 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Lider Beşiktaş'ın serisine Kasımpaşa son verdi. Siyah-beyazlıların 8 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında son buldu. Siyah-beyazlı ekip, bundan önceki son mağlubiyetini 2-1'lik skorla Trabzonspor'dan almıştı.



Kartal, 1 maçı eksik olmasına rağmen 64 puanla liderliğini sürdürdü.