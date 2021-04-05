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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    Lider , 'ya mağlup oldu!

    Çok etkisiz bir futbol sergileyen 19’da ’ın füzesiyle şoka girdi. 55’te Ersin, Thelin’in penaltısında gole izin vermedi... Kalan bölümde baskı kurmasına rağmen skoru bulamayan rakiplere umut verdi.

    Kara gece
    Lidere büyük darbe!.. , 'ya 1-0 yenilerek 8 hafta sonra kaybetti ve zirvede farkı açma fırsatını tepti. 10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kontrol etti.



    AYTAÇ'TAN MÜKEMMEL GOL
    19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. pasını 'ya aktardı. 'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

    LARİN BÜYÜK FIRSATI TEPTİ
    29. dakikada Varga'nın hatalı geri pası sonucunda ceza sahası içinde topa sahip olan yüzde yüz pozisyonda kaleci Ertuğrul'u geçemedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

    VİDA DENEDİ AMA OLMA
    55'te Thelin'in penaltısını Ersin kurtardı. 90+5'te 'nın kafası üstten auta gitti. 1 dakika sonra Vida'nın kafasından yine sonuç çıkmadı ve Kasımpaşa 1-0 kazandı.

    ABOUBAKAR VE GHEZZAL'İ MUMLA ARADILAR
    Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında sakat olan ve cezalı Ghezall'in yokluğu fazlasıyla hissedildi. Hücumda bu iki yıldız ismin yokluğunda varlık gösteremeyen lılar, rakip kalede etkili olamadı. Taraftarlar da, "Aboubakar ve Ghezzal takımın yarısıymış" yorumunu yaptı.



    5 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
    Maçın     55. dakikasında 'in penaltısını kurtaran 5 yıl sonra bir ilki başardı. Genç file bekçisi, Nisan 2016'da penaltıda gole izin vermeyen 'den sonra bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.



    DERS ÇIKARMAK GEREKİYOR!
    Kasımpaşa karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten, , "Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI!
    Beşiktaş,     sarı kartı olan Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın 59'da 'e yaptığı faulde ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Aytaç, hocası tarafından kulübeye çekildi. Bunun üzerine ise 'ıh hocası Sergen Yalçın, hakem Umut Meler'e, "Sizin yapamadığını onlar yaptı" diyerek hakemlere tepki gösterdi.



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