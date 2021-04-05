Lidere büyük darbe!.. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 8 hafta sonra kaybetti ve zirvede farkı açma fırsatını tepti. 10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu kontrol etti.
AYTAÇ'TAN MÜKEMMEL GOL
19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Varga pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 1-0.
LARİN BÜYÜK FIRSATI TEPTİ
29. dakikada Varga'nın hatalı geri pası sonucunda ceza sahası içinde topa sahip olan Larin yüzde yüz pozisyonda kaleci Ertuğrul'u geçemedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.
VİDA DENEDİ AMA OLMA
55'te Thelin'in penaltısını Ersin kurtardı. 90+5'te Vida'nın kafası üstten auta gitti. 1 dakika sonra Vida'nın kafasından yine sonuç çıkmadı ve Kasımpaşa 1-0 kazandı.
ABOUBAKAR VE GHEZZAL'İ MUMLA ARADILAR
Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında sakat olan Aboubakar ve cezalı Ghezall'in yokluğu fazlasıyla hissedildi. Hücumda bu iki yıldız ismin yokluğunda varlık gösteremeyen Siyah-Beyazlılar, rakip kalede etkili olamadı. Taraftarlar da, "Aboubakar ve Ghezzal takımın yarısıymış" yorumunu yaptı.
5 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Maçın 55. dakikasında Isaac Thelin'in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu 5 yıl sonra bir ilki başardı. Genç file bekçisi, Nisan 2016'da penaltıda gole izin vermeyen Tolga Zengin'den sonra bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.
DERS ÇIKARMAK GEREKİYOR!
Kasımpaşa karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten, Sergen Yalçın, "Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI!
Beşiktaş, sarı kartı olan Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın 59'da Necip'e yaptığı faulde ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Aytaç, hocası tarafından kulübeye çekildi. Bunun üzerine ise Kartal'ıh hocası Sergen Yalçın, hakem Umut Meler'e, "Sizin yapamadığını onlar yaptı" diyerek hakemlere tepki gösterdi.
AYTAÇ'TAN MÜKEMMEL GOL
19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Varga pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruş ağlarla buluştu: 1-0.
LARİN BÜYÜK FIRSATI TEPTİ
29. dakikada Varga'nın hatalı geri pası sonucunda ceza sahası içinde topa sahip olan Larin yüzde yüz pozisyonda kaleci Ertuğrul'u geçemedi. İlk yarı 1-0 sona erdi.
VİDA DENEDİ AMA OLMA
55'te Thelin'in penaltısını Ersin kurtardı. 90+5'te Vida'nın kafası üstten auta gitti. 1 dakika sonra Vida'nın kafasından yine sonuç çıkmadı ve Kasımpaşa 1-0 kazandı.
ABOUBAKAR VE GHEZZAL'İ MUMLA ARADILAR
Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında sakat olan Aboubakar ve cezalı Ghezall'in yokluğu fazlasıyla hissedildi. Hücumda bu iki yıldız ismin yokluğunda varlık gösteremeyen Siyah-Beyazlılar, rakip kalede etkili olamadı. Taraftarlar da, "Aboubakar ve Ghezzal takımın yarısıymış" yorumunu yaptı.
5 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Maçın 55. dakikasında Isaac Thelin'in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu 5 yıl sonra bir ilki başardı. Genç file bekçisi, Nisan 2016'da penaltıda gole izin vermeyen Tolga Zengin'den sonra bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.
DERS ÇIKARMAK GEREKİYOR!
Kasımpaşa karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten, Sergen Yalçın, "Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SİZİN YAPAMADIĞINIZI ONLAR YAPTI!
Beşiktaş, sarı kartı olan Kasımpaşalı Aytaç Kara'nın 59'da Necip'e yaptığı faulde ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Bu pozisyondan 5 dakika sonra Aytaç, hocası tarafından kulübeye çekildi. Bunun üzerine ise Kartal'ıh hocası Sergen Yalçın, hakem Umut Meler'e, "Sizin yapamadığını onlar yaptı" diyerek hakemlere tepki gösterdi.