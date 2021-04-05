1.5 ayda tükeniş! Galatasaray çöküşte...

Galatasaray 20 Şubat'ta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. 1.5 ay sonra zirveden uzaklaştı.
İşte nedenleri:
TAYLAN VE FEGHOULİ KESİK YEDİ
Galatasaray ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Kadro genişledi ancak bu olumsuz yansıdı. Terim bazı oyuncuları (Taylan, Feghouli vs.) unuttu. Aheng kayboldu.
G.SARAYLI FUTBOLCULAR CEPHE ALDI
Belhanda saha zeminini eleştirdiği için sözleşmesi feshedildi. Belhanda'nın gidişi futbolcuları etkiledi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların Terim ve yönetime olan inançları azaldı.
İKİ MAÇTA ZEMİNE KURBAN GİTTİ
Galatasaray bozuk zemin yüzünden de Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli yaralar aldı. Özellikle Sivasspor ve Ç.Rizespor maçlarında bozuk zemin nedeniyle 5 puan kaybetti.