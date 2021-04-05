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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    1.5 ayda tükeniş! Galatasaray çöküşte...

    Galatasaray’da ara transfer sonrası ahenk bozuldu. bazı oyuncuları unuttu. Belhanda'nın gidişi sonrası oyuncuların Terim ve yönetime olan inancı azaldı.

    1.5 ayda tükeniş

    Galatasaray 20 Şubat'ta Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu. 1.5 ay sonra zirveden uzaklaştı.



    İşte nedenleri:

    TAYLAN VE FEGHOULİ KESİK YEDİ
    Galatasaray ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Kadro genişledi ancak bu olumsuz yansıdı. Terim bazı oyuncuları (Taylan, Feghouli vs.) unuttu. Aheng kayboldu.



    G.SARAYLI FUTBOLCULAR CEPHE ALDI
    Belhanda saha zeminini eleştirdiği için sözleşmesi feshedildi. Belhanda'nın gidişi futbolcuları etkiledi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların Terim ve yönetime olan inançları azaldı.

    İKİ MAÇTA ZEMİNE KURBAN GİTTİ
    Galatasaray bozuk zemin yüzünden de Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli yaralar aldı. Özellikle Sivasspor ve Ç.Rizespor maçlarında bozuk zemin nedeniyle 5 puan kaybetti.



        MARCAO VE LUYİNDAMA YAKTI
        Aslan bireysel hatalar yüzünden çok puan kaybetti… Savunmada büyük hatalar yapıldı… Başta iki stoper Marcao ve Luyindama'nın hataları Galatasaray'a pahalıya mal oldu.



        KAYIP MISIRLI
        Galatasaray'a devre arası transfer olan ve takıma katılır katılmaz attığı gollerle büyük katkı sağlayan Mostafa Mohamed, son haftalarda form düşüklüğü yaşamaya başladı. Ankaragücü, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını boş geçen Mısırlı yıldız golcü, bu 4 karşılaşmada rakip kaleye attığı 8 şutta 1 isabet yakalayabildi. Mostafa Mohammed Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı tek maçta fileleri havalandırmayı başardı.

        SÖZLEŞME SONRASI TAM 7 GOL YEDİ!
        Hatay deplasmanında Galatasaray'ın kötü oyunu kadar kaleci Fernando Muslera'nın performansı da eleştiriliyor. Uruguaylı kaleci sözleşmesini uzattıktan sonra çıktığı iki maçta 7 gol yedi.

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