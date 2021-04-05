1.5 ayda tükeniş! Galatasaray çöküşte...





KAYIP MISIRLI

Galatasaray'a devre arası transfer olan ve takıma katılır katılmaz attığı gollerle büyük katkı sağlayan Mostafa Mohamed, son haftalarda form düşüklüğü yaşamaya başladı. Ankaragücü, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarını boş geçen Mısırlı yıldız golcü, bu 4 karşılaşmada rakip kaleye attığı 8 şutta 1 isabet yakalayabildi. Mostafa Mohammed Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise oynadığı tek maçta fileleri havalandırmayı başardı.



SÖZLEŞME SONRASI TAM 7 GOL YEDİ!

Hatay deplasmanında Galatasaray'ın kötü oyunu kadar kaleci Fernando Muslera'nın performansı da eleştiriliyor. Uruguaylı kaleci sözleşmesini uzattıktan sonra çıktığı iki maçta 7 gol yedi.

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