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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    mağlubiyeti sonrası 'tan tepki: Haftaya da Meler’i atasınlar

    Asbaşkanı , yenilgisi sonrası “, Beşiktaş’a savaş açmak istiyorsa hodri meydan. Haftaya da maçımıza ’i atasınlar” dedi.

    Haftaya da Meler’i atasınlar
    Kasımpaşa maçına 'in atanmasına hafta içinde sert tepki gösteren , Meler'e dünkü yönetimi sebebiyle de ateş püskürdü. Maç sonunda Meler'in yönetimini eleştiren Beşiktaş Asbaşkanı , "'nin verdiği verdiği kararın sonucunu gördük. Hakem gözünün önünde ikinci sarı kartı veremedi. MHK, Beşiktaş'a savaş açmak istiyorsa hodri meydan. Haftaya maçımıza da Halil Umut Meler'i atasınlar" dedi.

    2 MAÇ DAHA YOK
    Hakem     kararlarını sert bir dille eleştiren Kocadağ, dünkü maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar için de önemli bir açıklamada bulundu. Kocadağ, "Aboubakar, ve maçlarında da forma giyemeycek" diye konuştu.

    SAĞ BEKE ROSİER SAĞ AÇIĞA
    Beşiktaş'ta 'in yokluğunda sağ açıkta asıl görev yeri sağ bek olan forma giydi. Siyah-Beyazlılar'da sağ bekte ise Necip oynadı.
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    Haberler Spor Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'tan tepki: Haftaya da Meler’i atasınlar