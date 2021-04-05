Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler'in atanmasına hafta içinde sert tepki gösteren Beşiktaş, Meler'e dünkü yönetimi sebebiyle de ateş püskürdü. Maç sonunda Meler'in yönetimini eleştiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "MHK'nin verdiği verdiği kararın sonucunu gördük. Hakem gözünün önünde ikinci sarı kartı veremedi. MHK, Beşiktaş'a savaş açmak istiyorsa hodri meydan. Haftaya maçımıza da Halil Umut Meler'i atasınlar" dedi.
ABOUBAKAR 2 MAÇ DAHA YOK
Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren Kocadağ, dünkü maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar için de önemli bir açıklamada bulundu. Kocadağ, "Aboubakar, BB Erzurumspor ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeycek" diye konuştu.
NECİP SAĞ BEKE ROSİER SAĞ AÇIĞA
Beşiktaş'ta Ghezzal'in yokluğunda sağ açıkta asıl görev yeri sağ bek olan Rosier forma giydi. Siyah-Beyazlılar'da sağ bekte ise Necip oynadı.
ABOUBAKAR 2 MAÇ DAHA YOK
Hakem kararlarını sert bir dille eleştiren Kocadağ, dünkü maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Aboubakar için de önemli bir açıklamada bulundu. Kocadağ, "Aboubakar, BB Erzurumspor ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeycek" diye konuştu.
NECİP SAĞ BEKE ROSİER SAĞ AÇIĞA
Beşiktaş'ta Ghezzal'in yokluğunda sağ açıkta asıl görev yeri sağ bek olan Rosier forma giydi. Siyah-Beyazlılar'da sağ bekte ise Necip oynadı.