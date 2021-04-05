Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hedef hem Marega hem de Benteke

Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor. Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.