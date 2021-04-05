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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hedef hem Marega hem de Benteke

    Fenerbahçe Portolu Marega’dan sonra, ile sözleşmesi bitecek olan Benteke’ye de kanca attı. Golcüden yana yüzü gülmeyen , bu kez işi şansa bırakmak istemiyor.

    Hem Marega hem Benteke

    Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor. Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.



    Bu isim Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor.



    (Marega)

    İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK
    Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, Papiss Cisse ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'nin hem Marega hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.



        Benteke ismi daha önce Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılmıştı.

        LIVERPOOL SERVET ÖDEMİŞTİ
        Benteke, 2016'nın yaz aylarında Liverpool'dan şimdi formasını giydiği Crystal Palace'a 31.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yine Benteke 2012'de Aston Villa'dan Liverpool'a 46.5 milyon Euro bedelle gitmişti.



        Sarı-Lacivertliler'in, Benteke'nin menajeri ile olumlu bir görüşme yaptğı da öğrenildi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hedef hem Marega hem de Benteke