Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Hedef hem Marega hem de Benteke

Fenerbahçe için yaz transfer dönemi yine hareketli geçeceğe benziyor. Daha önce Porto ile son sezonunu geçiren ve Portekiz kulübü ile anlaşma sağlayamayan Marega ile temasa geçerek mesafe alan Sarı-Lacivertliler bir yıldız golcüye daha kanca attı.
Bu isim Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen 30 yaşında ve 1.90 boyundaki Benteke. Belçikalı golcünün de sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona eriyor.
(Marega)
İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK
Golcüden yana bu sezon yüzü gülmeyen Mame Thiam, Papiss Cisse ve Samatta'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe'nin hem Marega hem de Benteke'yi kadrosuna katmak istediği önümüzdeki sezon işini şansa bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.