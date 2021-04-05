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    • 05.04.2021 18:56
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    Fenerbahçe - Denizlispor CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe maçı canlı takip

    'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Denizlispor ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. , yönetiminde 'nda oynanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Denizlispor maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, düşme hattındaki rakibi Denizlispor'u yenerek avantaj elde etmenin peşinde.

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta



    Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leıssman, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Rodellega, Sacko



    DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET
    Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

    Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.



        FENERBAHÇE, SON 9 MAÇIN 8'İNİ KAZANDI
        Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı.

        Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



        DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK
        Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

        İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

        İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

        Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

        Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.



        FENERBAHÇE'NİN FARKLI GALİBİYETLERİ
        Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

        Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

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