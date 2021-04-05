Fenerbahçe - Denizlispor CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe maçı canlı takip

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, düşme hattındaki rakibi Denizlispor'u yenerek avantaj elde etmenin peşinde.
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leıssman, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Rodellega, Sacko
DENİZLİSPOR GALİBİYETE HASRET
Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.
Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.