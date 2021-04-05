Fenerbahçe - Denizlispor CANLI ANLATIM İZLE | Fenerbahçe maçı canlı takip





DENİZLİSPOR'UN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.