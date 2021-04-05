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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    : Maçları kazanıp bekleyeceğiz

    Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe’de oyuncularıyla toplantı yaptı. Belözoğlu, "En küçük bir puan kaybına dahi tahammülümüz yok. Biz kazanacağız rakiplerimizin de puan kaybını bekleyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.

    Maçları kazanıp bekleyeceğiz
    Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı yaklaşık1.5 saatlik taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Sarı-Lacivertiler bu idmanın ardından tesislerde kampa girdi. İdman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik patron , "En küçük bir puan kaybına dahi tahammülümüz yok. Biz kazanacağız rakiplerimizin de puan kaybını bekleyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

    FENER 65 GÜN SONRA 3 PUAN ARIYOR
    İç sahada son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe 19.00'da Denizlispor'u konuk ediyor. Maçı yönetecek. Kadıköy'de son olarak Rize'yi mağlup eden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıkacağı ilk maçta Denizli'yi yenerek evindeki 65 günlük hasrete son vermeyi hedefliyor. , ve , 2 oyuncu da rahatsızlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

    FENERBAHÇE'DE SARI ALARM!
    F.Bahçe'de 6 futbolcu kart sınırında. , Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugün kart görürse Malatya deplasmanında forma giyemeyecekler. Emre Belözoğlu, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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    Haberler Spor Emre Belözoğlu: Maçları kazanıp bekleyeceğiz