Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı yaklaşık1.5 saatlik taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı. Sarı-Lacivertiler bu idmanın ardından tesislerde kampa girdi. İdman öncesi oyuncularıyla toplantı yapan teknik patron Emre Belözoğlu, "En küçük bir puan kaybına dahi tahammülümüz yok. Biz kazanacağız rakiplerimizin de puan kaybını bekleyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.
FENER 65 GÜN SONRA 3 PUAN ARIYOR
İç sahada son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe 19.00'da Denizlispor'u konuk ediyor. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Kadıköy'de son olarak Rize'yi mağlup eden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıkacağı ilk maçta Denizli'yi yenerek evindeki 65 günlük hasrete son vermeyi hedefliyor. Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti, 2 oyuncu da rahatsızlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE SARI ALARM!
F.Bahçe'de 6 futbolcu kart sınırında. Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugün kart görürse Malatya deplasmanında forma giyemeyecekler. Emre Belözoğlu, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
FENER 65 GÜN SONRA 3 PUAN ARIYOR
İç sahada son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe 19.00'da Denizlispor'u konuk ediyor. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Kadıköy'de son olarak Rize'yi mağlup eden Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile çıkacağı ilk maçta Denizli'yi yenerek evindeki 65 günlük hasrete son vermeyi hedefliyor. Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti, 2 oyuncu da rahatsızlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE SARI ALARM!
F.Bahçe'de 6 futbolcu kart sınırında. Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugün kart görürse Malatya deplasmanında forma giyemeyecekler. Emre Belözoğlu, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.