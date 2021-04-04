Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.04.2021 11:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2021 11:58
    ABONE OL

    ! 'nda dünya rekoru

    haberine göre 'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet , 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

    İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru

    'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet , 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

    Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

    ERKEKLERDE İSTANBUL YARI MARATON REKORU KIRILDI
    Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.

    Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA! N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru