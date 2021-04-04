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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    Kayseri kaçtı Göztepe yakaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’in 32. haftasında Hes Kablo ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon’un sağ kanattan ortasında iyi yükselen ’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Jahovic’in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak’ın pasında ’in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Maç 1-1 sona erdi.

    Kayseri kaçtı Göztepe yakaladı

    Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak'ın pasında Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Maç 1-1 sona erdi.

    RİZE 10 KİŞİYLE 1 PUANI KAPTI
    Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Skoda 56. dakikada kırmızı kart görünce Çaykur Rizespor kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

    SAMSUNSPOR HASRETİ BİTİRDİ
    TFF 1. Lig'de lider Giresunspor'un en yakın takipçisi olan Yılport Samsunspor, 28. haftanın açılış maçında play-off mücadelesi veren Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yendi... 58. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6'da Coureur'un attığı gollerle 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, kritik 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekipte Vukan Savicevic, 75 ve 77. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

        LİLLE'İN YILDIZI YUSUF YAZICI 2. KEZ COVİD'E YAKALANDI
        Lille         forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 2. kez Covid-19'a yakalandı. Yusuf Yazıcı, ocak ayında da coronavirüse yakalanmış ve hastalığı atlatmıştı. Milli Takım forması giyen 14. futbolcuda virüse rastlandı.

        BAŞAKŞEHİR-MALATYASPOR ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
        Süper Lig'de bugün kasımpaşa- Beşiktaş maçı dışında 4 karşılaşma daha oynanacak. Günün ilk maçında saat 13.30'da Erzurumspor ile Konyaspor mücadele edecek. Saat 16.00'da ise Ankaragücü- Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor- Gençlerbirliği kapışacak.

        DARÜŞŞAFAKA DEPLASMANDA GAZİANTEP BASKET'İ DEVİRDİ
        ING         Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 82-76 yendi. Gaziantep karşılaşmanın ilk yarısını 45-37 önde tamamladı. Daçka'da Andrews attığı 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
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        Haberler Spor Kayseri kaçtı Göztepe yakaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)