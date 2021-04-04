Kayseri kaçtı Göztepe yakaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak'ın pasında Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Maç 1-1 sona erdi.
RİZE 10 KİŞİYLE 1 PUANI KAPTI
Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Skoda 56. dakikada kırmızı kart görünce Çaykur Rizespor kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
SAMSUNSPOR HASRETİ BİTİRDİ
TFF 1. Lig'de lider Giresunspor'un en yakın takipçisi olan Yılport Samsunspor, 28. haftanın açılış maçında play-off mücadelesi veren Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yendi... 58. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6'da Coureur'un attığı gollerle 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, kritik 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekipte Vukan Savicevic, 75 ve 77. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.