Kayseri kaçtı Göztepe yakaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

SAMSUNSPOR HASRETİ BİTİRDİ

TFF 1. Lig'de lider Giresunspor'un en yakın takipçisi olan Yılport Samsunspor, 28. haftanın açılış maçında play-off mücadelesi veren Tuzlaspor'u deplasmanda 2-0 yendi... 58. dakikada Yasin Öztekin ve 90+6'da Coureur'un attığı gollerle 2-0 kazanan Karadeniz ekibi, kritik 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekipte Vukan Savicevic, 75 ve 77. dakikalarda arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.