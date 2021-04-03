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    • 03.04.2021 17:54
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    Mbaye , Chelsea ağlarını sarstı! (Chelsea 2-5 Albion MAÇ SONUCU ÖZET)

    'in 30. haftasında Chelsea ve karşı karşıya geldi. Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye 'nin de gol bulduğu müsabakadan deplasman temsilcisi büyük bir sürprize imza attı ve ev sahibini 5-2'lik skorla mağlup etti.

    Diagne, Chelsea ağlarını sarstı!

    'de 30. hafta mücadelesinde 'in takımı Chelsea ile 'ın çalıştırdığı Albion kozlarını paylaştı.

    Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada WBA, 5-2'lik skorla galip geldi. Chelsea, 27. dakikada 'in golüyle öne geçerken, 29. dakikada Thiago Silva takımını 10 kişi bıraktı. WBA'da ilk yarının uzatma anlarında , 2 gol birden attı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

    İkinci devreye de çok hızlı başlayan WBA'da 63. dakikada farkı ikiye çıkardı. 68'de ise skoru 4-1 yaptı. 71'de ise sahne alırken, 90'da Callum Robinson perdeyi kapattı.

    DIAGNE ALEV ALEV
    Galatasaray'dan devre arasında WBA'nın yolunu tutan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, 'ın ardından Chelsea ağlarını da sarsarak Ada'da büyük ses getirdi.

    Alınan bu sonucun ardından Chelsea 51 puanda kalırken, West Bromwich 21 puana yükseldi ve kümede kalma iddiasını sürdürdü.

    Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, deplasmanına gidecek. WBA ise sahasında 'ı konuk edecek.

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    Haberler Spor Mbaye Diagne, Chelsea ağlarını sarstı! (Chelsea 2-5 West Bromwich Albion MAÇ SONUCU ÖZET)