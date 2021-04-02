Fenerbahçe Barcelona maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Barcelona maçı nasıl izlenir?

FENERBAHÇE BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında bu akşam İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan sarı-lacivertli ekip, organizasyonda çıktığı son 17 müsabakada 15 galibiyet aldı. Barcelona ise son 10 maçının 7'sini kazandı.