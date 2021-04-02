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    • 02.04.2021 19:21
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    Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör soruşturması kapsamında tanık olarak ifade verdi!

    Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör , futbolda yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında emniyete giderek tanık olarak ifade verdi. Verdiği ifadenin ardından açıklama yapan Özat, "Bildiklerimi anlattım" dedi.

    AJANSLAR
    Bildiklerimi anlattım

    Eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

    AÇIKLAMALARININ ARDINDAN EMNİYETE ÇAĞIRILDI
    Katıldığı bir yayında "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı.



    Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Özat'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi.

    "FETÖ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"
    Ümit Özat, verdiği ifadenin ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Özat, "Bugün, devletimizin davetine icabet ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım" ifadelerini kullandı.

    Özat'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
    Bugün devletimizin davetine icabet ederek İstanbul emniyeti organize Şube müdürlüğüne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım.

        Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyor futbol ve spor camiasında bu hain örgütü ile ilgili bildikleri olanların da bu vatandaşlık görevini yapmaya davet ediyorum.

        Sporun temiz yüzü olan insanlar sustukça bu adamlar tekrardan gün yüzüne çıkacaklar yarın geç olmadan bildiklerimizi anlatalım.

        20 yıl önce olanlar tekrardan yaşanmaya başladı tarih tekerrür ediyor lütfen DİKKAT!!!

            Allah devlet büyüklerimize bu feto denen Kahpelerle mücadelede güç kuvvet versin.

            ÖZAT NE DEMİŞTİ?
            Ümit Özat, Fenerbahçe'nin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" şeklinde konuşmuştu. Özat, "Bir tane yetkili makam beni çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım." ifadelerini kullanmıştı.
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