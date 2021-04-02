Allah devlet büyüklerimize bu feto denen Kahpelerle mücadelede güç kuvvet versin.

ÖZAT NE DEMİŞTİ?

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin FETÖ isyanını samimi bulmadığını söyleyerek "Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?" şeklinde konuşmuştu. Özat, "Bir tane yetkili makam beni çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım." ifadelerini kullanmıştı.