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    • Spor
    • 02.04.2021 Gazete
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    'den oyunculara: deplasmanı bir maçtan fazlası

    Teknik Direktörü , yarın oynanacak karşılaşması öncesinde futbolcularıyla kritik bir toplantı yaptı. Terim, "Üst üste şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar, cezalar… Bugüne kadar hiçbir şeyden şikayet etmedik. Çıkıp gibi mücadele edeceğiz. Bu maçı benim için, camia için kazanmalıyız. Cevabı her zamanki gibi sahada vermeliyiz" dedi.

    Hatay deplasmanı bir maçtan fazlası

    Galatasaray Teknik Direktörü , yarın oynanacak karşılaşması öncesinde futbolcularıyla kritik bir toplantı yaptı. Terim, "Üst üste şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar, cezalar… Bugüne kadar hiçbir şeyden şikayet etmedik. Çıkıp gibi mücadele edeceğiz. Bu maçı benim için, camia için kazanmalıyız. Cevabı her zamanki gibi sahada vermeliyiz" dedi.

    'da , , gibi eksiklerin yanı sıra Fatih Terim de cezası nedeniyle kulübede olmayacak. 'da deplasmanında savunmanın sağında erde ise 'un oynaması bekleniyor. Milli takımlardan yorgun dönecek oyuncular da Fatih Terim'i zorlu maç öncesinde düşündürüyor.

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    Haberler Spor Fatih Terim'den oyunculara: Hatay deplasmanı bir maçtan fazlası