Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla kritik bir toplantı yaptı. Terim, "Üst üste şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar, cezalar… Bugüne kadar hiçbir şeyden şikayet etmedik. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Bu maçı benim için, camia için kazanmalıyız. Cevabı her zamanki gibi sahada vermeliyiz" dedi.

Cimbom'da Marcao, Luyindama, Yedlin gibi eksiklerin yanı sıra Fatih Terim de cezası nedeniyle kulübede olmayacak. Galatasaray'da Hatay deplasmanında savunmanın sağında Linnes stoperde ise Ozornwafor'un oynaması bekleniyor. Milli takımlardan yorgun dönecek oyuncular da Fatih Terim'i zorlu maç öncesinde düşündürüyor.