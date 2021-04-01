3. maçta yorgun düştük. Letonya, Hollanda ve Norveç'ten de puan alabilir.
OKTAY DERELİOĞLU: Son Letonya maçında üzerinden konuşursak... Küçük takım büyük takım kalmadı artık dünya futbolunda. Pandemiden dolayı sıkıştırılmış bir program var. Milli Takım fazla maç oynadığı için futbolcularda yorgunluk var. İstenmeyen puan kayıpları olabiliyor. Letonya, Hollanda ve Norveç'ten de puan alabilir. İyi yoldayız. İki maçta iyi oynadık. Güçlü bir takımımız var. Hedefe varacağımızı düşünüyorum. Letonya maçından ders çıkarmak lazım. Bu tip maçlarda daha dikkatli olmak gerekiyor.
2020'ye giderken de sıkıntılar yaşadık. Elemelerde bir kriz yaşamayız.
İLKER YAĞCIOĞLU: Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. 3 maçta 7 puan iyi. Baştan söyleselerdi kabul ederdi Şenol hoca. Ciddi rakiplere karşı savunma futbolu oynadık. Ve bunda da son derece başarılı olduk. Ama daha zayıf takımlara karşı kazanmak için oynadığımızda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. 2020'ye giderken de benzer sıkıntıları yaşamıştık. Letonya beraberliği bir krize dönüşmez. İlk 45 dakikadaki oyun başarılıydı. Bu oyunu tekrar edersek bu tip rakiplere karşı da zorlanmayız
Letonya maçında oyuncu tercihleri ve değişiklikleri sıkıntılıydı…
EVREN TURHAN: Milli takım'ı genel olarak beğeniyorum. Letonya maçında daha farklı bir kadro olabilirdi. Güç olarak altımızdaki takımlara karşı daha farklı oyuncular tercih edilebilirdi. Letonya maçında Altay oynayabilirdi. Hakan ve Yusuf'un aynı anda oyundan çıkması oyunu düşürdü. Kaliteli oyuncularımız var. Hamle hataları oldu. Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleri daha dikkatli olmak zorunda. Ozan Tufan ve Caner'i çok bekledi hoca… 2-0'dan sonra hoca maskeyi çıkardı. Maskeyi bir daha takmadı. Demek ki sıkıntı vardı…