



Letonya maçında oyuncu tercihleri ve değişiklikleri sıkıntılıydı…



EVREN TURHAN: Milli takım'ı genel olarak beğeniyorum. Letonya maçında daha farklı bir kadro olabilirdi. Güç olarak altımızdaki takımlara karşı daha farklı oyuncular tercih edilebilirdi. Letonya maçında Altay oynayabilirdi. Hakan ve Yusuf'un aynı anda oyundan çıkması oyunu düşürdü. Kaliteli oyuncularımız var. Hamle hataları oldu. Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleri daha dikkatli olmak zorunda. Ozan Tufan ve Caner'i çok bekledi hoca… 2-0'dan sonra hoca maskeyi çıkardı. Maskeyi bir daha takmadı. Demek ki sıkıntı vardı…

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