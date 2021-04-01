Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını TAKVİM açıklıyor.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK
Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.