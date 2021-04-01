



ORTA ALANDA TAM BİR JOKER

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.



27 yaşındaki Draxler, tamamı Löw döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.

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