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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    Kod adı Panzer: 'nin transfer hedefinde Draxler

    Yeni sezonda teknik direktörlüğe ’ü getirmek için çalışan -Lacivertli yönetimin müthiş transfer planını TAKVİM açıklıyor. Alman hoca teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda 'den ayrılacak.

    Kod adı Panzer

    Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını TAKVİM açıklıyor.



    SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
    Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



    LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK
    Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.



        ORTA ALANDA TAM BİR JOKER
        Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.

        27 yaşındaki Draxler, tamamı Löw döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.

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