Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrasında hakem kararlarına büyük tepki göstermişti. Tecrübeli hoca berabere kaldıkları maçtan hemen sonra, "Halil Umut Meler'i inşallah bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" açıklaması yapmıştı. Merkez Hakem Kurulu, Meler'i üst üste 2. kez Beşiktaş maçına atadı.
AÇIKLAMA BEKLİYORUZ
Beşiktaş'ın açıklamasında, "MHK'nin Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki bu atamanın makul bir açıklaması vardır" denildi.
MHK'DEN MEYDAN OKUMA!
MHK, 4 büyüklerin 'istemediği' hakemleri maçlarında görevlendirdi. Kasımpaşa-Beşiktaş maçına H.Umut Meler atandı. Fırat Aydınus 2,5 yıl sonra G.Saray, Mete Kalkavan 1,5 yıl sonra Trabzon maçına verildi. F.Bahçe maçına da Cüneyt Çakır atandı.