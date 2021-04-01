



AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Beşiktaş'ın açıklamasında, "MHK'nin Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki bu atamanın makul bir açıklaması vardır" denildi.