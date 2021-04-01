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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    Kara Kartal’da Aboubakar şoku

    Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın, Kamerun- Ruanda maçından sonra adalesinde ağrı hissetiği öğrenildi. Kamerunlu yıldız golcünün MR'ı çekildikten sonra Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak. Aboubakar Kasımpaşa maçını kaçırabilir.

    Kara Kartal’da Aboubakar şoku
    Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın, Kamerun- Ruanda maçından sonra adalesinde ağrı hissetiği öğrenildi. Kamerunlu yıldız golcünün MR'ı çekildikten sonra Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak. Aboubakar Kasımpaşa maçını kaçırabilir.

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