Kara Kartal’da Aboubakar şoku

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın, Kamerun- Ruanda maçından sonra adalesinde ağrı hissetiği öğrenildi. Kamerunlu yıldız golcünün MR'ı çekildikten sonra Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak. Aboubakar Kasımpaşa maçını kaçırabilir.
GELDİ ÇATTI FİNAL AYI!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Nisan final ayı olabilir" demişti. Bunun üzerine gözler Nisan ayına çevrildi. Beşiktaş, 25 günde 7 kritik maça çıkacak.
GELDİ ÇATTI FİNAL AYI!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Nisan final ayı olabilir" demişti. Bunun üzerine gözler Nisan ayına çevrildi. Beşiktaş, 25 günde 7 kritik maça çıkacak.