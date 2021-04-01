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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    4 Aslan İmzalıyor! , , Ve ...

    ve ile anlaşma tamam. 4 maç daha oynarsa sözlemesi uzayacak. Ancak bu beklenmeden ile imza atılacak. da ile anlaşma çok yakın.

    4 aslan imzalıyor!
    Galatasaray'da yönetim seçim öncesi özellikle iç transferde yoğun bir mesai yapıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim daha önce ve Luyinmada'nın sözleşmelerini 2024 haziranına kadar uzatmak için el sıkışmıştı. yönetimi bununla da kalmadı. 4 maç daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan ile de bu 4 maç beklenmeden sözleşme imzalanacak. Turan bu sezon beklentilerin üzerinde bir performans sergilemişti. 'nın istediği rakamla yönetimin teklifi arasında 400 bin Euro fark vardı. Ancak karşılıklı fedakarlıkla makas daraltılıp yıldız oyuncu ile imzalar atılacak.

    FERNANDES İÇİN YOĞUN MESAİ
    Galatasaray, 'i 1 yıl daha kiralamak istiyor ancak 'nın zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi. Temaslar devam ediyor.
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