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    • Spor
    • 31.03.2021 Gazete
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    Marcelo imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Ligue 1 ekibi , savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Brezilyalı yıldız 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Marcelo imzayı attı

    Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Brezilyalı yıldız 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti.

    VURAL İŞ BAŞI YAPTI
    BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.

    SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
    AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, şampiyon oldu. Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşamış oldu.

        GEDSON İÇİN SÜRPRİZ HAMLE
        Performansı tartışma yaratan Gedson için sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray yönetiminin genç yıldızı 1 sezon daha kiralamak için Benfica'ya teklif yaptığı iddia edildi.

        BURASI ARTIK BİRLİK DEĞİL!
        Kulüpler Birliği'nde kriz var... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in birliğin yönetim kurulu'ndan istifa ettiği öğrenildi. Cengiz'in "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" ifadesini kullandığı belirlendi. Bu gelişme sonrası birliğin alacağı tutum da merak konusu.

        KEREM'DEN KÖTÜ HABER
        Hatayspor hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Genç yıldızın sol adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.

            PAŞA HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
            Beşiktaş hafta sonu ligde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda oyuncular, minyatür kale maçın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

            AJDİN HASİC ŞOKU!
            Bosna Hersek Ümit Milli Takımı'nda sakatlanan ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tespit edildi. Oyuncu İstanbul'da bir kez daha kontrolden geçirilecek.

            F.BAHÇE YARI FİNALDE
            F.Bahçe Öznur Kablo basketbol takımı Hatay'ı deplasmanda 91-70 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Sarı-Lacivertil ekipte, Alina Iagupova 22, MacBride 20 sayı ile oynadı.

                TETTEH'İN EVLAT ACISI
                Gaziantep Futbol Kulübü'nün Ganalı futbolcusu Abdul-Aziz Tetteh'in 5 aylık olarak erken dünyaya gelen çocuğu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. G.Antep'ten başsağlığı mesajı geldi.

                ŞAMPİYONLUĞU İSTEDİLER
                Ankara Demirspor, 1947'de elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun kabul edilmesi için dün TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Fenerbahçe de geçmiş şampiyonluklar için başvuruda bulunmuştu.

                ÇAKMAK'TAN YENİ REKOR
                Türk sporcu Tolga Çakmak, halterde thruster stiliyle 1 saat içerisinde 50 kilogramlık ağırlıkları 158 kez kaldırdı ve toplamda 7900 kilogramla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı.

                    FENERBAHÇE TARAFTARININ EMSALİ YOK
                    Hollanda basınına konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Fenerbahçe'deki ilk yılımda çok zorlandım. Taraftarın ise dünyada emsali yok" dedi.

                    A TAKIM U19'U 3 GOLLE GEÇTI
                    Trabzonspor, U19 takımıyla dün bir antrenman maçı gerçekleştirdi. Trabzonspor A takımı karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı.

                    NWAKAEME AVCI'YA SÖZ VERDİ
                    Trabzonspor'da son haftaların kayıp yıldızı Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi. Nwakaeme, Avcı'ya da teşekkür ederek, "Bu izin bana iyi geldi. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğimden şüpheniz olmasın" dedi.

                        HOLLANDA VE NORVEÇ 6 PUANA ULAŞTI
                        G Grubu'nda dün 2 maç daha oynandı. Hollanda deplasmanda Cebelitarık'ı 7-0 yenerek 6 puana ulaştı. Portakallar'ın gollerini Berghuis, Depay (2), De Jong, Wijnaldum, Malen ve Van de Beek attı. Norveç ise Karadağ deplasmanında Sörloth'la güldü: 1-0.
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                        Haberler Spor Marcelo imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)