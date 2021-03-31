Marcelo imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Brezilyalı yıldız 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti.
VURAL İŞ BAŞI YAPTI
BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.
SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, şampiyon oldu. Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşamış oldu.