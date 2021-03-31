Marcelo imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BURASI ARTIK BİRLİK DEĞİL!

Kulüpler Birliği'nde kriz var... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in birliğin yönetim kurulu'ndan istifa ettiği öğrenildi. Cengiz'in "Burası birlik değil bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği bir yer haline gelmiş" ifadesini kullandığı belirlendi. Bu gelişme sonrası birliğin alacağı tutum da merak konusu.