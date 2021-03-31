Yeni sezon için transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Ocak ayında Çin kulübü Jiangsu ile yollarını ayıran Alex Teixeira, Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Galatasaraylı yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.
YÜKSEK MAAŞI SIKINTI OLABİLİR
31 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek. 10 numara, sol kanat ve forvette oynayabilen Alex Teixeira'nın yüksek maaş beklentisinin sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.