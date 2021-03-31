Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin futbol anlayışında değişime gideceği gibi belli bir istikrar için de harekete geçti. Takım artık önde basacak. Santrfor tercihi Samatta olacak. Orta saha Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsünden oluşacak. İrfan Can'dan sol kanatta yararlanılacak.
RAKİBİ ISIRAN BİR FENERBAHÇE
Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu hem saha içi dizilişte hem kadroda hem de futbol anlayışında değişikliğe gidiyor.
Emre Belözoğlu, öncelikle hücumu düşünen ve ilerde rakibe baskı yapan bir anlayışı takıma yerleştirecek ve bu anlayışta istikrar sağlayacak.