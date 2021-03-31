TAKIMIN DAYANIKLILIĞI ARTACAK

Bunun dışında Emre Belözoğlu takımın genel fizik-kondisyon durumunu daha üst seviyeye çıkartacak çalışmalar yaptıracak. Takım içinde daha rekabetçi bir ortam hazırlamak isteyen Emre Belözoğlu, geniş kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı da hedefliyor. Yeni sezon için de 2-3 kaliteli nokta atış transferi söz konusu.