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    • Spor
    • 31.03.2021 Gazete
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    ve bahçe Beko, 'de play-off'a katılmayı garantiledi

    THY 'in 32. haftasında , 'i 'da 108- 83 mağlup etti. Bu sonuçla play off'a katılmayı garantiledi. 'i deplasmanda 77-68 mağlup eden bahçe Beko da adını play-off'a yazdırmayı garantileyen bir başka temsilcimiz oldu. Anadolu Efes dün akşamki galibiyeti ile bu sezon Euroleague'deki 21. galibiyetini, ise 20. galibiyetini aldı.

    Efes&Fener el ele play-off'a

    THY 'in 32. haftasında , 'i 'da 108- 83 mağlup etti. Bu sonuçla play off'a katılmayı garantiledi. 'i deplasmanda 77-68 mağlup eden bahçe Beko da adını play-off'a yazdırmayı garantileyen bir başka temsilcimiz oldu. Anadolu Efes dün akşamki galibiyeti ile bu sezon Euroleague'deki 21. galibiyetini, ise 20. galibiyetini aldı. Normal sezonu ilk 8 sıra içinde bitirmeyi garantileyen iki temsilcimiz, son dönemdeki formları ile birlikte 'un en büyük adaylarından.

    ÜST ÜSTE 6. KEZ SON 8'E KALDI
    , Euroleague'de play-off geleneğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler üst üste 6. kez son 8 takım arasına kalmayı başardı. Fener ayrıca son 17 maçından 15 galibiyet çıkararak büyük bir başarıya da imzasını attı.

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    Haberler Spor Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague'de play-off'a katılmayı garantiledi