THY Euroleague'in 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108- 83 mağlup etti. Bu sonuçla play off'a katılmayı garantiledi. Bayern Münih'i deplasmanda 77-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko da adını play-off'a yazdırmayı garantileyen bir başka temsilcimiz oldu. Anadolu Efes dün akşamki galibiyeti ile bu sezon Euroleague'deki 21. galibiyetini, Fenerbahçe ise 20. galibiyetini aldı. Normal sezonu ilk 8 sıra içinde bitirmeyi garantileyen iki temsilcimiz, son dönemdeki formları ile birlikte Final Four'un en büyük adaylarından.

ÜST ÜSTE 6. KEZ SON 8'E KALDI

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de play-off geleneğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler üst üste 6. kez son 8 takım arasına kalmayı başardı. Fener ayrıca son 17 maçından 15 galibiyet çıkararak büyük bir başarıya da imzasını attı.