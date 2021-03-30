Siyah-Beyazlı Yönetim uzun vadeli sözleşme peşinde: Aboubakar’a yakın markaj

Beşiktaş ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. Fransa ve İngiliz takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. Porto'dan bonservissiz olarak alınan Kamerunlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.

İki maç sonra sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan Aboubakar için yönetimin düşünceleri geleceği dönük olarak işliyor. Siyah- Beyazlı yönetim uzun vadeli bir sözleşmenin peşinde.

YÖNETİMİN HESABI DEVLER LİGİ

Aboubakar'ın sözleşmesi 2 maç sonra otomatik olarak uzayacak. Yönetim, Aboubakar'dan gelecek parayı değil, onu Devler Ligi'nde kullanmayı düşünüyor.