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    • Spor
    • 30.03.2021 Gazete
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    Siyah-Beyazlı Yönetim uzun vadeli sözleşme peşinde: Aboubakar’a yakın markaj

    ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. ve takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. 'dan bonservissiz olarak alınan unlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.

    Aboubakar’a yakın markaj!

    ile bu sezon harikalar yaratan Aboubakar'ın yükselen performansı kendisine talip olanları da artırdı. ve takımlarının gündemine giren 28 yaşındaki golcü futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sözleşme formülleri arayışına başladı. 'dan bonservissiz olarak alınan unlu santrforun 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunurken bu rakamın %80'i Beşiktaş'a kalacak.

    İki maç sonra sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan Aboubakar için yönetimin düşünceleri geleceği dönük olarak işliyor. Siyah- Beyazlı yönetim uzun vadeli bir sözleşmenin peşinde.

    YÖNETİMİN HESABI DEVLER LİGİ
    Aboubakar'ın sözleşmesi 2 maç sonra otomatik olarak uzayacak. Yönetim, Aboubakar'dan gelecek parayı değil, onu 'nde kullanmayı düşünüyor.

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