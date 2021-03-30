Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor deplasmanında taktik değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 4-3-3 dizilişi ile sahaya çıkacak Cimbom'da Onyekuru ve Feghouli kanatlara geçecek, Radamel Falcao-Mostafa Mohamed ikilisinden biri tek forvet olarak görev yapacak. Mısır Milli Takımı'ndan Çarşamba günü dönecek yıldız golcü Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada Florya'da idman kaçırmayan Falcao'ya forma verilecek.

Hiçbir sakatlık şikayeti olmayan Kolombiyalı golcü, kendisini iyi hissediyor ve idmanlardan sonra ekstra özel şut çalışmaları yapıyor.