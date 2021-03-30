Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’da Terim yeniden tek forvete düyor: Mohamed kulübeye 11'e!

    Teknik Direktörü , deplasmanında taktik değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 4-3-3 dizilişi ile sahaya çıkacak 'da Onyekuru ve Feghouli kanatlara geçecek, - ikilisinden biri tek forvet olarak görev yapacak. 'ndan Çarşamba günü decek yıldız golcü Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada 'da idman kaçırmayan 'ya forma verilecek.

    Mohamed kulübeye Falcao 11'e!

    Galatasaray Teknik Direktörü , deplasmanında taktik değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 4-3-3 dizilişi ile sahaya çıkacak 'da Onyekuru ve Feghouli kanatlara geçecek, - ikilisinden biri tek forvet olarak görev yapacak. 'ndan Çarşamba günü decek yıldız golcü Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada 'da idman kaçırmayan 'ya forma verilecek.

    Hiçbir sakatlık şikayeti olmayan lı golcü, kendisini iyi hissediyor ve idmanlardan sonra ekstra özel şut çalışmaları yapıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray’da Terim yeniden tek forvete dönüyor: Mohamed kulübeye Falcao 11'e!