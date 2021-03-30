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    • Spor
    • 30.03.2021 Gazete
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    Efes ve sahne alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , ’nde bugün ’e konuk olacak... Mücadele saat 20.00’de başlayacak… bahçe ise saat 22.00’de Almanya’da ile oynayacak. Yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Efes ve Fener sahne alıyor

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Real Madrid'e konuk olacak... Mücadele saat 20.00'de başlayacak… Fenerbahçe ise saat 22.00'de Almanya'da Bayern Münih ile oynayacak.

    TÜRKİYE-SIRBİSTAN
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Sırbistan'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

    YILMAZ VURAL ERZURUM'DA
    Süper Lig temsilcisi BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, Dadaşlar'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.

        TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SEYİRCİSİZ
        Futbol Federasyonu, Olimpiyat Stadı'ndaki Letonya maçına yüzde 15 taraftar alınacağını açıklamıştı. Dün TFF'den yapılan açıklamada, "Riskli dönemde maça seyirci alınmaması yönünde TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır" denildi.

        MİLLİLER BİR İLKİN PEŞİNDE!
        Türkiye, bugün karşılaşacağı Letonya ile şimdiye kadar 5 kez karşılaştı. Ay-Yıldızlılar bu 5 maçta galibiyetle tanışamadı. Son 4 maç berabere biterken 1 kez de kaybettik. Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün rakibini yenerek bir ilki başarmayı hedefliyor.

        YANAL'DAN BÜNYAMİN'E: GÖREYİM SENİ
        Antalyaspor'un hocası Ersun Yanal, "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı. Haydi göreyim seni" dedi.

            G.SARAY'DAN HATAY MAÇINA 1 MİLYON LİRA PRİM
            Galatasaray Yönetimi kesenin ağzını açtı. Süper Lig'de artık son dönemece girilirken Hatay maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Hatay galibiyeti için 1 milyon lira prim vermeyi planlıyor.

            GALATASARAY'A SÜRPRİZ HAZIRLIĞI
            Cumartesi günü Hatay ile karşılacak Cimbom, Cuma günü kentte olacak. Sarı-Kırmızılı taraftarların kafileye özel bir karşılama düzenleyeceği öğrenildi.

            FENERBAHÇE'YE PEROTTİ MÜJDESİ
            Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti dün saha içi koşularına başladı. Perotti daha sonra çalışmasını salonda sürdürdü. Tedavisi bir süre daha devam edecek olan Arjantinli'nin bu sezon forma giyme şansı oldukça yüksek.

                SADIK ÇİFTPINAR AMELİYAT OLACAK
                Fenerbahçe'de dün idmana çıkmayan Sadık Çiftpınar'ın birkaç gün içinde fıtık ameliyatı olacağı öğrenildi. Dönüş zamanı ameliyat sonrası açıklanacak.

                FENERBAHÇE DENİZLİ'YE BİLENİYOR
                Süper Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların 5'e 2, dar alanda 4 kaleli oyun ve çift kale maçla tamamladığı idmanda, Emre Belözoğlu da oyuncularla çalışmalarda yer aldı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

                iSTANBUL AŞIĞI ROSiER
                Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Rosier, gemileri yaktı. Fransız sağ bek gelecek sezon için Beşiktaş'ın bonservisini almasını beklerken, Lizbon'un geri dönmesi için kendisini yoklamasına ise olumsuz yaklaştı. Rosier, menajerine kalmak istediğini söyledi.

                    BEŞİKTAŞ'TA İKİ OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF!
                    Kartal'a şok… Beşiktaş, A Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcunun coronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı… Öte yandan Siyah-Beyazlılar'ın 19 yaşındaki Boşnak oyuncusu Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U21 Milli Takımı maçında sakatlandı. Yıldız futbolcu, maçı sedye ile terk etti.

                    BENİK AFOBE'NİN KREDİSİ KALMADI
                    Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kendisine yeterince şans vermesine rağmen bu şansları iyi değerlendiremeyen Benik Afobe'nin artık kredisi kalmadı. Afobe, çok farklı gelişmeler olmazsa büyük bir ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılacak. İngiliz forvetin sezon bitmeden kendisine takım aradığı da gelen haberler arasında.

                    SAMATTA İÇİN 3 MİLYON EURO
                    Fenerbahçe                    'ye Belçika'dan müjde geldi. Genk kulübü, Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda 6 milyon Euro'ya bonservisini almak zorunda olduğu Mbwana Samatta için harekete geçti. Tanzanyalı forvet için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran Genk'in kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.
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