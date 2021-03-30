YANAL'DAN BÜNYAMİN'E: GÖREYİM SENİ

Antalyaspor'un hocası Ersun Yanal, "Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı. Haydi göreyim seni" dedi.