Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Real Madrid'e konuk olacak... Mücadele saat 20.00'de başlayacak… Fenerbahçe ise saat 22.00'de Almanya'da Bayern Münih ile oynayacak.
TÜRKİYE-SIRBİSTAN
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Sırbistan'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.
YILMAZ VURAL ERZURUM'DA
Süper Lig temsilcisi BB Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, Dadaşlar'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.