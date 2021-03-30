Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Bu maçı alacağız başka yolu yok: ve 'i dize getiren , karşısında

    ’nda mücadele eden bu akşam ’yı ağırlayacak. İlk iki maçında ve ’i dize getirerek zirveye oturan Ay-Yıldızlılar’ın ’ndaki kritik sınavı saat 21.45’te başlayacak. Maçı Polonya’lı hakem yönetecek.

    Bu maçı alacağız başka yolu yok

    Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milliler bu akşam Letonya'yı ağırlayacak. İlk iki maçında Hollanda ve Norveç'i dize getirerek zirveye oturan Ay-Yıldızlılar'ın Olimpiyat Stadı'ndaki kritik sınavı saat 21.45'te başlayacak. Maçı Polonya'lı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

    MİLLİLER'DE EKSİK SAYISI ARTTI
    Ay-Yıldızlılar'ın tek hedefi Letonya'yı da yenerek 3'te 3 yapmak. Milli Takımımız'da dün Emre Kılınç, Kaan Ayhan, Cenk Tosun ve Dorukhan kadrodan çıkarıldı. Ozan Kabak ise iyileşti.

    LETONYA ÖNÜNDE KAZANAMADIK
    Daha önce resmi maçlarda Letonya ile 5 ker karşılaşan ve hiç kazamayan Türkiye bu akşam bir ilki de başarmak istiyor. Letonya grubumuzda 2 maçta 2 yenilgi aldı ve puanla tanışamadı.

        HOLLANDA'NIN RAKİBİ CEBELİTARIK
        G Grubu'nda bu akşam ayrıca saat 21.45'te Cebelitarık- Hollanda ve Karadağ- Norveç karşılaşmaları oynanacak. Bu akşamki maçların ardından milli heyecana eylül ayına kadar ara verilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Bu maçı alacağız başka yolu yok: Hollanda ve Norveç'i dize getiren Milli Takımımız, Letonya karşısında