LETONYA ÖNÜNDE KAZANAMADIK

Daha önce resmi maçlarda Letonya ile 5 ker karşılaşan ve hiç kazamayan Türkiye bu akşam bir ilki de başarmak istiyor. Letonya grubumuzda 2 maçta 2 yenilgi aldı ve puanla tanışamadı.