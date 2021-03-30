Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Milliler bu akşam Letonya'yı ağırlayacak. İlk iki maçında Hollanda ve Norveç'i dize getirerek zirveye oturan Ay-Yıldızlılar'ın Olimpiyat Stadı'ndaki kritik sınavı saat 21.45'te başlayacak. Maçı Polonya'lı hakem Daniel Stefanski yönetecek.
MİLLİLER'DE EKSİK SAYISI ARTTI
Ay-Yıldızlılar'ın tek hedefi Letonya'yı da yenerek 3'te 3 yapmak. Milli Takımımız'da dün Emre Kılınç, Kaan Ayhan, Cenk Tosun ve Dorukhan kadrodan çıkarıldı. Ozan Kabak ise iyileşti.
LETONYA ÖNÜNDE KAZANAMADIK
Daha önce resmi maçlarda Letonya ile 5 ker karşılaşan ve hiç kazamayan Türkiye bu akşam bir ilki de başarmak istiyor. Letonya grubumuzda 2 maçta 2 yenilgi aldı ve puanla tanışamadı.